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Ру Тат
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Общество
22 ноября 2021  13:09
Егор Никитин

Надзорные органы выдали 417 предписаний нарушителям пожарных правил в Казани

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В 2021 году в столице Татарстана состоялось более полутысячи плановых проверок противопожарной безопасности, по результатам которых надзорные органы выписали 417 предписаний. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Докладчик отметил, что надзорные органы города с начала года провели 546 плановых проверок по исполнению требований пожарной безопасности. 

«Выдано 417 предписаний об устранении нарушений противопожарного законодательства. Привлечены к административной ответственности 398 должностных и 26 юридических лиц. Также были проведены 364 внеплановые проверки, по результатам которых выявили 230 так и не устраненных нарушений», — рассказал Фердинант Тимурханов.

Он подчеркнул, что гораздо легче предотвратить пожар, соблюдая необходимые правила, чем устранять последствия уже случившейся беды. 

#пожарная безопасность
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