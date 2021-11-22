Надзорные органы выдали 417 предписаний нарушителям пожарных правил в Казани

В 2021 году в столице Татарстана состоялось более полутысячи плановых проверок противопожарной безопасности, по результатам которых надзорные органы выписали 417 предписаний. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Докладчик отметил, что надзорные органы города с начала года провели 546 плановых проверок по исполнению требований пожарной безопасности.

«Выдано 417 предписаний об устранении нарушений противопожарного законодательства. Привлечены к административной ответственности 398 должностных и 26 юридических лиц. Также были проведены 364 внеплановые проверки, по результатам которых выявили 230 так и не устраненных нарушений», — рассказал Фердинант Тимурханов.

Он подчеркнул, что гораздо легче предотвратить пожар, соблюдая необходимые правила, чем устранять последствия уже случившейся беды.