«Надзор не может быть добрым»: Магдеев представил главу Роспотребнадзора по Челнам

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил нового начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемузу Нафигуллину.

«Лемуза Рульевна работала заместителем долгие годы в этой службе. Сколько мы помним — с 1992 года работала. Человек всю свою жизнь работал в городе Набережные Челны, а с 2020 года — заместителем. Так что мы вам успехов желаем и всего самого доброго. Работа у вас ответственная, важная, очень нужная для всех жителей горожан», — отметил градоначальник.

Лемуза Нафигуллина родилась в деревне Суюндук Азнакаевского района ТАССР. В 1986 году она окончила санитарно-гигиенический факультет Казанского мединститута. По образованию — врач-гигиенист, эпидемиолог.

С 1986 по 1992 годы работала главврачом Ивантеевской районной СЭС (санитарная эпидемиологическая станция) Саратовской области. После вернулась в Набережные Челны. С 1992 года занимала разные должности: заведующая организационным отделом, санитарный врач отделения гигиены питания Центра Госсанэпиднадзора, ведомственный санитарный врач на кондитерской фабрике.

С 2005 года трудилась сотрудником территориального отдела Роспотребнадзора по Набережным Челнам: главным специалистом-экспертом, замначальника.

«Надзор не может быть добрым, мягким. Надзор должен быть строгим, справедливым, беспристрастным, тем более когда речь идёт о жизни и здоровье людей и детей», — напутствовал нового начальника мэр города.