Надземными переходами или освещением оборудуют 64 «зебры» на федеральных дорогах в РТ

В Татарстане до 2025 года на 64 наземных пешеходных переходах, расположенных на федеральных автодорогах, планируется построить надземные переходы или установить освещение. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

«В конце 2025 года останется около 34 пешеходных переходов без освещения. В приоритете по оснащению – переходы с высокой интенсивностью движения пешеходов. Мы также обращаем внимание на статистику ДТП», – рассказал собеседник информагентства.

Всего на федеральных автомобильных дорогах в Татарстане имеется 336 пешеходных переходов, из них 20 – в разных уровнях. На 218 переходах имеется стационарное электроосвещение, а на 98 – отсутствует, подчеркнул он.

Гатауллин также отметил, что в прошлые годы управление приняло меры, направленные на обеспечение освещением всех населенных пунктов. Таким образом, были освещены все 25 населенных пунктов, расположенных вдоль федеральных трасс.

Однако после того, как управление приняло в ведение автодорогу Казань – Малмыж (М7 «Волга», подъезд к городу Кирову), необходимо осветить еще пять населенных пунктов. Соответствующие предложения уже направлены в Федеральное дорожное агентство.