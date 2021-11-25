Надземный пешеходный переход построили на трассе М7 в Набережных Челнах

На трассе М7 в Набережных Челнах построили надземный пешеходный переход. Он появился на 1043-м км автодороги возле дачных поселков «Гидростроитель» и «Заря», где ежедневно проезжают около 40 тыс. автомобилей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«За девять месяцев рабочие возвели четыре железобетонные опоры, смонтировали металлическое пролетное строение и лестничные сходы. Для увеличения срока службы металлическую конструкцию обработали антикоррозийным покрытием, остекление выполнили из монолитного прозрачного поликарбоната. Покрытие прохожей части уложили из долговечного полимерного покрытия, устойчивого к перепадам температур», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, специалисты установили перильное ограждение и антивандальные светодиодные светильники. Рядом с переходом построили пешеходные дорожки, для маломобильных граждан организовали отдельные входы с пандусами, а для слабовидящих пешеходов установили полиуретановые тактильно-контрастные наземные указатели.

Длина нового пешеходного перехода с лестничными сходами составляет более 82 метров, ширина – три метра.

В настоящее время на трассе М7 строятся еще три надземных пешеходных перехода – возле населенных пунктов Исаково, Гаврилково и Татарское Бурнашево. Возводятся также два подземных пешеходных перехода на подъездной дороге к аэропорту столицы Татарстана от автодороги Казань – Оренбург.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»