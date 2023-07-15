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Надземный переход через жд-пути в Зеленодольске спроектируют за 20,5 млн рублей
В Зеленодольске планируется построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути на станции «Зеленый Дол». На проектно-изыскательные работы выделят 20,5 млн рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит выполнить работу в соответствии с техзаданием и другими исходными данными на проектирование. Также он обязан будет своими силами и за свой счет устранять допущенные по его собственной вине недостатки и ошибки в расчетах.
Перед началом работ исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, получить подтверждение о наличии или отсутствии инженерных линейных коммуникаций в соответствующих органах.
Завершить разработку проекта необходимо до 15 мая будущего года.
Как сообщал «Татар-информ», в ближайшие годы железнодорожный вокзальный комплекс «Зеленый дол» ожидает масштабная реконструкция. На эти цели из внебюджетных источников власти республики собираются привлечь 3,4 млрд рублей – такие планы Минтранс РТ включил в программу развития транспортной системы республики до 2030 года.
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