Надземный переход через жд-пути в Зеленодольске спроектируют за 20,5 млн рублей

В Зеленодольске планируется построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути на станции «Зеленый Дол». На проектно-изыскательные работы выделят 20,5 млн рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит выполнить работу в соответствии с техзаданием и другими исходными данными на проектирование. Также он обязан будет своими силами и за свой счет устранять допущенные по его собственной вине недостатки и ошибки в расчетах.

Перед началом работ исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, получить подтверждение о наличии или отсутствии инженерных линейных коммуникаций в соответствующих органах.

Завершить разработку проекта необходимо до 15 мая будущего года.

Как сообщал «Татар-информ», в ближайшие годы железнодорожный вокзальный комплекс «Зеленый дол» ожидает масштабная реконструкция. На эти цели из внебюджетных источников власти республики собираются привлечь 3,4 млрд рублей – такие планы Минтранс РТ включил в программу развития транспортной системы республики до 2030 года.