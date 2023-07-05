Надвижка пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов запланирована на август

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Надвижка пролетного строения моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов запланирована на август. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на выездном заседании комитетов Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Пролетное строение будет металлическое. Здесь работают специалисты "Мостоотряда 41", у которых большой опыт по строительству Крымского моста. Работы идут с опережением графика», – сказал спикер.

Запустить рабочее движение по мосту планируется в следующем году, хотя по проекту на строительство выделено 36 месяцев, отметил Мингазов.

Мост протяженностью 1,3 км возводят на первом этапе обхода. Это самое масштабное искусственное сооружение на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург, проходящего по территории Татарстана.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

К работам приступили в конце сентября 2022 года. Искусственное сооружение будет стоять на 22 опорах, из которых 15 опор ‒ эстакадной части и 7 ‒ русловой.

По словам Мингазова, на 90% выполнены работы по возведению седьмой русловой опоры. На опорах с третью по пятую ведется устройство буронабивных свай. На шестой опоре мостостроители монтируют опалубку под бетонирование ростверка.

На 15 опорах эстакадной части проводится устройство тела опор. Их техническая готовность достигла 50%.

Общая протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составит более 81 км. Это будет четырехполосная дорога, в составе которой построят 5 транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях.