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Надвижка пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов выполнена на 15%
Работы по надвижке пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов выполнены более чем на 15%, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Первый этап надвижки выполнили в сентябре. Тогда надвинули семь блоков, объединенных в единую цельнометаллическую конструкцию и аванбек – временную консоль, которая выполняет функции стационарной опорной конструкции», – отметили в ведомстве.
На втором этапе рабочие собрали на стапельной площадке еще пять блоков металлоконструкций, соединили их с уже собранными элементами в пролетное строение из 12 блоков. Кроме того, они установили вспомогательную поддерживающую конструкцию и надвинули на опоры русловой части 132 метра металлической конструкции.
Всего мостовикам предстоит собрать шесть пролетных строений из 65 блоков, которые будут надвинуты с левого на правый берег Камы. После этого аванбек демонтируют.
Надвижка всей металлоконструкции закончится в следующем году. Затем специалисты приступят к устройству мостового полотна, монтажу освещения и установке барьерного ограждения.
Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Его протяженность составит 81 км.
Все работы планируется завершить до конца следующего года.
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