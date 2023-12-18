Надвижка пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов выполнена на 15%

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Работы по надвижке пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов выполнены более чем на 15%, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Первый этап надвижки выполнили в сентябре. Тогда надвинули семь блоков, объединенных в единую цельнометаллическую конструкцию и аванбек – временную консоль, которая выполняет функции стационарной опорной конструкции», – отметили в ведомстве.

На втором этапе рабочие собрали на стапельной площадке еще пять блоков металлоконструкций, соединили их с уже собранными элементами в пролетное строение из 12 блоков. Кроме того, они установили вспомогательную поддерживающую конструкцию и надвинули на опоры русловой части 132 метра металлической конструкции.

Всего мостовикам предстоит собрать шесть пролетных строений из 65 блоков, которые будут надвинуты с левого на правый берег Камы. После этого аванбек демонтируют.

Надвижка всей металлоконструкции закончится в следующем году. Затем специалисты приступят к устройству мостового полотна, монтажу освещения и установке барьерного ограждения.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Его протяженность составит 81 км.

Все работы планируется завершить до конца следующего года.