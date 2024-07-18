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Происшествия 18 июля 2024 09:48

Надувной круг не уберег не умеющую плавать 19-летнюю девушку в Тюлячинском районе

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В Тюлячинском районе Татарстана на необорудованном для купания озере Макса утонула девушка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

19-летняя местная жительница отдыхала на берегу с компанией. Несмотря на то, что она не умела плавать, девушка решила войти в воду, используя детский надувной круг. Предположительно, в какой-то момент круг выскользнул из ее рук, что привело к трагедии. Тело было обнаружено рыбаком всего в трех метрах от берега.

МЧС России в связи с этим происшествием напоминает о ключевых аспектах безопасности на воде:

  1. Надувные круги и матрасы не являются надежными средствами спасения, особенно для не умеющих плавать.
  2. Купание в необорудованных местах, особенно при наличии запрещающих знаков, крайне опасно.
  3. Люди, не умеющие плавать, никогда не должны оставаться без присмотра у воды.
#утонула девушка
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