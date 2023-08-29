Надувной бегемот и мебель: что нашли экологи и активисты на пляже в Займище

Более 140 мешков мусора собрали сегодня буквально за несколько часов экологи, представители общественных организаций и добровольцы на берегу реки Волги в Займище. Среди мусора оказались самые разнообразные находки, сообщил «Татар-информу» один из организаторов акции Тимур Ескараев.

«Давно желаемый совместный субботник экологов Татарстана наконец-то состоялся. Утром на пляже в Займище собрались представители Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Росприроднадзора РТ, Комитета по биоресурсам РТ, Всероссийского общества охраны природы, Российского социально-экологического союза, общественных движений, всего около 50 человек», – сказал он.

В ходе экосубботника #Чистоелето, организованного экологами, в популярном месте отдыха татарстанцев была собрана куча бытового мусора, оставшегося после летних пикников. Это пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда, мангалы, пляжная мебель, надувные матрасы, автозапчасти, детские игрушки, в том числе большой надувной бегемот.

Фото Тимура Ескараева

«Мы нашли разные детали от машин – сорванные бамперы, фрагменты защиты картера. Видимо, автомобили часто здесь ломаются, застревая в песках», – добавил Ескараев.

Спикер отметил, что собранный мусор был разделен на фракции и вывезен на десяти машинах и трех прицепах к ним. Мусора на пляже оказалось так много, что собрать и вывезти все за один раз не удалось. Поэтому было принято решение, что следующий субботник пройдет здесь же, 16 сентября. К участию в нем приглашаются все желающие, подчеркнул Тимур Ескараев.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, ближайший субботник планируется провести 6 сентября на Казанке.