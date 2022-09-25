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Ру Тат
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Политика
25 сентября 2022  17:32

«Надуманная угроза»: Трасс призвала Запад игнорировать предупреждение Путина

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Западным странам нельзя останавливаться на достигнутом — нужно продолжать вводить санкции против России и оказывать поддержку Украине. На пути к этому лидеров государств не должны останавливать «угрозы» Президента РФ Владимира Путина, уверена Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину», — отметила британский Премьер.

Трасс заявила, что Великобритания пойдет по этому пути. Таким же образом, уверена она, настроено и руководство США.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. В частности, он отметил, что страны Запада постоянно угрожают Москве, не гнушаясь и ядерного шантажа. Однако, заметил глава государства, «роза ветров может развернуться в их сторону».

#великобритания #Владимир Путин #угрозы
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