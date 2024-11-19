«Надоели попсовые фильмы»: Эксперты о фестивале регионального кино «Союз»

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Казанском институте культуры стартовал фестиваль регионального кино «Союз», организованный Союзом кинематографистов Татарстана. Мы поговорили с учредителем кинофорума и первыми гостями чтобы узнать, почему это событие — важный этап в казанском кинопроцессе.

Фестиваль проходит под патронажем Союза кинематографистов России, а среди членов жюри — председатели и члены региональных союзов (Северная Осетия, Свердловская область, Москва, Якутия). В этом одна из ключевых идей фестиваля — объединить кинематографистов России. Другая задача — показать зрителю по-настоящему смелое кино для молодежи, «которое не ограничено традициями», отметил учредитель фестиваля, председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров.

Председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров Фото: © Михаил Захаров / "Татар-информ"

«У союза два приоритетных направления: региональная и молодежная политика. Здесь все и сложилось», – сказал на открытии «Союза» оргсекретарь Союза кинематографистов России и председатель жюри кинофестиваля Михаил Калинин.

Председатель Союза кинематографистов Татарстана обещает, что выигрывать в фестивале будут только сильнейшие.

«У нас не будет такого, что приз получит своя, родная картина или режиссер, с которым мы дружим. Такой принцип будет напрочь отсутствовать, я вас уверяю», — рассказал Ягафаров корреспонденту «Татар-информа».

Ограничений на отбор фильмов, по крайней мере в свой первый фестиваль, никаких нет. Были взяты только те картины, которые организаторы посчитали хорошими и «органичными». Все девять фильмов конкурса имеют прокатную историю, все девять фильмов — игровые. Эту важную особенность фестиваля отметил заслуженный деятель искусств России и Татарстана Юрий Гвоздь.

«Этот фестиваль имеет судьбоносное значение для регионального кино. Дело в том, что региональное кино бывает на фестивалях, но это документальное кино. Впервые собирают именно региональное игровое кино», — считает Гвоздь.

Заслуженный деятель искусств России и Татарстана Юрий Гвоздь Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Несмотря на «синефильские» настроения, которые складывается вокруг фестиваля в первый же день, Ягафаров уверен, что своего зрителя «Союз» найдет.

«В Казани огромный пласт зрителей, которые ждут таких картин. Мне, например, надоели эти попсовые американские фильмы. И наше прокатное кино к этому идет. Картина — как книга. Хочется почитать, погрузиться в нее. Для этого и существуют фестивали», — рассказал Ягафаров.

У каждого фестиваля есть своя специфика, свои правила отбора, свой зритель. В этом смысле неуместно сравнивать «Союз» с «Алтын Минбаром».

«Сравнение с “Алтын минбаром“ некорректно, потому что это международный фестиваль. Основная задача “Алтын минбара“ — собрать весь мир в Казани. Большой акцент делается на исламский мир — но не только», — считает директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Кинофестиваль «Союз» в свою очередь собирает в Казани регионы России. Фильмов регионального производства стало гораздо больше, чем было даже 5 лет назад. «Россия проснулась с точки зрения кинопроизводства», — отметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Айтуганова.

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова Фото: © Салават Камалетжинов / "Татар-информ"

Не все региональные фильмы могут попасть в федеральный прокат, поэтому подобные фестивали — редкая возможность увидеть региональный кинематограф на большом экране. Многие фильмы пролетают мимо кинотеатров, и повезет, если они окажутся на стриминговых платформах, уверена Айтуганова. Но именно региональное кино создает киносреду в стране.

На вопрос, разожжет ли кинофестиваль «прометеевский огонь» кинопроизводства в Татарстане, Ягафаров отвечает категорично.

«Во-первых, кино в Татарстане давно уже нет, чего его [Прометеевский огонь] зажигать? Я всегда говорил, что любому кинематографу нужна смелость, нестандартные решения и талант. Самое главное, чтобы не было унижений и мерзости. Фестиваль может этому помочь, но это не главное. Этому может помочь создание фонда кино, и более чуткое отношение руководства республики к кинематографу Татарстана», — считает кинематографист.