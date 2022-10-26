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Ру Тат
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Общество
26 октября 2022  15:28
Эльза Кузнецова

«Надо — значит, надо»: Из Мамадышского района на боевое слаживание отправились 32 бойца

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«Надо — значит, надо»: Из Мамадышского района на боевое слаживание отправились 32 бойца

В Мамадышском районе РТ начался второй этап отправки мобилизованных на учебные площадки в Казань. Для прохождения боевого слаживания в столицу РТ отправились еще 32 человека. 

На площади перед военкоматом собрались представители духовенства, власти, близкие и родные призванных из резерва мамадышцев: провожали сыновей, мужей, племянников.

Гузалия Горшунова пришла провожать единственного сына: она рассказала, что Артем сам захотел пойти на фронт. По словам матери, его дедушка и бабушки были ветеранами Великой Отечественной войны. «Надо — значит, надо. Это долг каждого мужчины», — заявляет Артем Горшунов. 

Напутствия мобилизованным землякам дали глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов, настоятель храма преподобной Ксении Римляныни отец Олег (Малышев) и имам-мухтасиб Мамадышского района Ильхам хазрат Миннегалиев.

«Бойцы, которые сегодня уходят, — настоящие герои, которые пошли защищать Родину. К сожалению, есть и те, которые уехали за границу, струсили. Поэтому у нас сегодня только одно желание — чтобы наши герои вернулись живыми и здоровыми», — говорит глава района.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, завтра, 27 октября, из района ожидается еще одна отправка мобилизованных. В общей сложности с начала частичной мобилизации на сборный пункт в Казани отправилось более 80 мамадышцев.

Фото: «Мамадыш-информ».

#мобилизация
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