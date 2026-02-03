«Надо же кому-то защищать»: в Заинске бойцу СВО вручили медаль «За отвагу»

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сегодня в Заинске участнику специальной военной операции Сергею с позывным Старый вручили медаль «За отвагу». Награду на 50-й встрече с бойцами СВО передал глава района Разиф Каримов. Сергею 53 года, на СВО он ушел по контракту в сентябре 2024 года.

Свое решение он объясняет просто: «Надо же кому-то защищать». За плечами – срочная служба в Германии, однако, как признается боец, к тому, с чем пришлось столкнуться на передовой, невозможно быть готовым. «Увидеть весь этот кошмар – неожиданность. Это не только для меня, это для всех», – говорит он.

Службу Сергей начинал на Покровском направлении. Был рядовым, служил водителем. В его обязанности входила доставка провизии, воды и боеприпасов, а затем – эвакуация раненых и погибших. Часто работать приходилось без техники: проехать было невозможно.

«Иногда все вытаскивали на руках. Машина там – открытая мишень для дронов», – рассказывает он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранение Сергей получил в апреле 2025 года во время боевого задания на Покровском направлении. В результате – ампутация стопы. Вопрос о дальнейшем прохождении службы пока остается открытым: решение примет командование.

На передовой, по словам бойца, большую поддержку оказывали волонтеры, в том числе из Заинска. «Помогали, ходили», – говорит он.

На вопрос, за что ему вручена медаль, Сергей отвечает без пафоса: «Наверное, за все. У нас там подвиг – каждый день вытаскивать». Он не жалеет о своем решении пойти на СВО: «Что-то я сделал хотя бы. Кому-то жизнь спас, кому-то радость принес – для семьи».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Главный смысл службы для него был простым и жестким: «Вытащить, самим живыми остаться, раненых доставить к медикам, еду и боеприпасы принести, чтобы они там держались».

Сегодня, говорит Сергей, отношение к жизни изменилось – на передовой многое переосмысливается. Но в своем выборе он уверен: о нем не жалеет.