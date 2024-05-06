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«Надо встать на защиту»: дважды раненый Медведь рассказал, почему возвращается на СВО
В эти дни домой в отпуск по ранению приехал участник спецоперации с позывным Медведь. Молодой человек заключил контракт с Министерством обороны РФ сравнительно недавно, лишь в конце января этого года.
Семья Череневых проживает в поселке совхоза «Мамадышский». Супруги воспитывают трех дочерей: старшим девочкам шесть и два года, младшей всего год. Глава семьи Олег до подписания контракта работал водителем на заводе «Хаят Кимья» в Елабуге, а супруга Светлана до декрета была директором одного из магазинов в Мамадыше.
Когда началась частичная мобилизация, родной брат Олега — Михаил был мобилизован. Череневы всей семьей пришли к военкомату его проводить. Сейчас этот боец с позывным Малыш находится неподалеку от Волновахи, а Олег служит в воздушно-парашютном десантном полку штурмовиком. Братья ни разу не виделись на поле боя, так как находятся друг от друга в 70–100 километрах, и разговаривали лишь по телефону.
«После ухода Миши в зону СВО я стал задумываться о том, что и мне надо встать на защиту родины. Мое место там, а не здесь. Супруга была против, но со временем, когда я каждый день заводил разговор, что хочу воевать наряду с братом, что не могу не думать о поле боя, Светлана сдалась, сказала: „Иди“», — поделился воспоминаниями Медведь.
После этого разговора татарстанец заключил контракт и ушел на спецоперацию.
Боец уже дважды был ранен из-за ударов «птичек» — так военные называют дроны. После первого ранения, находясь в госпитале, Олег встретился с руководителем поисково-спасательной службы «Улзытон» Сергеем Никитиным и его помощником Ильфатом Шамеевым, которые занимались поиском пропавших солдат.
«Это было как настоящее чудо. Ведь с Сергеем я из одной деревни, часто с ним рыбачили, разговаривали на разные интересные темы. После этой встречи он помог ускорить процесс получения положенных мне выплат и принес всё необходимое, что требовалось для лечения. Позднее привозил именные посылки от семьи и вручал их мне прямо в руки. Большое ему спасибо», — сказал Медведь.
Жена бойца с тремя малолетними детьми старается справляться сама. Помощников практически нет. Старшая дочь в этом году пойдет в школу.
«Когда надо идти в магазин или выйти по делам, с младшими сестрами остается она. Живем своим домом, поэтому в зимние снегопады было нелегко, из-за снега кровля дома повредилась, не успевала всё прочистить. С мужем вот купили железо для починки кровли, будем устранять», — отметила Светлана Черенева.
Она уверена, что нельзя думать что-то плохое о тех, кто находится «там». «Мужчины должны чувствовать, что их очень ждут дома дети, жены, матери. Поэтому я Олегу всегда говорю: береги себя, не лезь на рожон, если нет необходимости бездумно рисковать, не делай этого, помни, что тебя дома ждут четыре девочки (вместе со мною) живым и невредимым», — подчеркнула она, но при этом призналась, что без слез никуда.
После отпуска боец отправится в Кострому, где пройдет медосмотр, после чего вернется в свой полк. За это время он планирует навестить свою маму и родственников в деревне Гурьевка, отдохнуть с семьей на природе и набраться сил перед предстоящими испытаниями.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Фаузии Нургалимовой.
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