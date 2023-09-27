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Эксперт призвал приготовиться переносить чаты и информацию с WhatsApp на другие платформы
Пользователям WhatsApp* необходимо приготовиться к переносу чатов и информации на другие платформы, считает известный казанский адвокат Эмиль Гатауллин. По его мнению, тема с запретом «как WhatsApp, как и YouTube перезрела».
«Безусловно, народ привык к этому массовому мессенджеру, к его интерфейсу. Однако никакой остросоциальной проблемы его запрет не являет. Все всё понимают, — отметил он «Татар-информу». — Telegram по моему сугубо потребительскому мнению ничуть не хуже WhatsApp».
«Конечно, за ним тянется этакий шлейф ничем на самом деле не обоснованных подозрений в плотном контроле со стороны российских спецслужб. Но, я уверен, что в этом плане он ничем не отличается от любого другого мессенджера. Давно пора успокоиться на сей счет и считать, что все ваши сообщения пишут и читают. Где бы то ни было», — заключил Гатауллин.
Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Если WhatsApp заблокируют, будет остросоциальная тема»: что происходит с мессенджером?
* (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской)
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