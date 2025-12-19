news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 15:54

«Надо вовремя ложиться спать»: Путин рассказал о своем рабочем графике

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин признался, что достаточно поздно заканчивает работу. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.

«Не буду говорить до скольких, неприлично прозвучит, – это нарушение трудового законодательства, это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме – я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы», – заявил российский лидер.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В этом году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.

#Владимир Путин #прямая линия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025