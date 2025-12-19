«Надо вовремя ложиться спать»: Путин рассказал о своем рабочем графике
Президент России Владимир Путин признался, что достаточно поздно заканчивает работу. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.
«Не буду говорить до скольких, неприлично прозвучит, – это нарушение трудового законодательства, это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме – я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы», – заявил российский лидер.
Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В этом году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.