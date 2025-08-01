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На главную ТИ-Спорт 1 августа 2025 18:29

«Надо срочно с Осинькиным говорить» - Бубнов дал совет руководству «Пари НН»

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Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт РПЛ Александр Бубнов дал совет руководству «Пари НН». По его словам, нижегородцам стоит присмотреться к кандидатуре Игоря Осинькина.

«Надо срочно с Осинькиным говорить. Пока время есть ещё, и он и к той селекции, которая есть, ещё может добавить, потому что там Ларин поможет ему. Они могут спастись, но спастись как — напрямую не вылететь», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Пари НН» возглавляет белорусский тренер Алексей Шпилевский. Первые три матча под его руководством нижегородцы проиграли с общим счетом 0:6. «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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