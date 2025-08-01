«Надо срочно с Осинькиным говорить» - Бубнов дал совет руководству «Пари НН»

Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт РПЛ Александр Бубнов дал совет руководству «Пари НН». По его словам, нижегородцам стоит присмотреться к кандидатуре Игоря Осинькина.

«Надо срочно с Осинькиным говорить. Пока время есть ещё, и он и к той селекции, которая есть, ещё может добавить, потому что там Ларин поможет ему. Они могут спастись, но спастись как — напрямую не вылететь», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Пари НН» возглавляет белорусский тренер Алексей Шпилевский. Первые три матча под его руководством нижегородцы проиграли с общим счетом 0:6. «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.