Если ваши границы нарушают, говорите об этом: казанский психолог об отношениях в семье

Лейсан Хисамутдинова начала беседу с того, что многие люди хорошо выстраивают личные границы в социуме, но не могут сделать это дома. Это может влиять на эмоциональное состояние детей.

«Личные границы у детей начинают проявляться ближе к двум годам. Если родитель это игнорирует, то ребенок живет с позицией, что границ нет», – объяснила Хисамутдинова.

Психолог отметила, что нередко сами дети нарушают границы родителей. Она привела пример, когда мама не может в одиночестве выпить чашку чая. В этом случае Хисамутдинова рекомендовала обсудить этот момент с членами семьи, в том числе и с маленькими детьми.

Отдельно психолог проговорила, как распознать нарушение личных границ в семье. Она рассказала, что в таких случаях человек чувствует злость или обиду. Однако многие не хотят проявлять эту эмоцию и замещают ее чувством вины или стыда. Если человек продолжает копить в себе эти чувства, происходит «взрыв».

«Человек должен постепенно говорить членам семьи, что его границы нарушаются. Но часто у людей есть установка – не рассказывать другим, что ему сейчас нехорошо. С маленькими детьми это можно делать с помощью игр», – объяснила Хисамутдинова.

Семьям, в которых изначально были стерты личные границы, психолог порекомендовала чаще проговаривать эту проблему. В таких случаях человек должен проговорить, что конкретно его не устраивает. Однако важно это делать с позиции добра, а не обиды. Поговорив, семья должна прийти к решению, которое устроит всех.

«Как показывает практика, после таких разговоров в семье начинают прочерчиваться личные границы и выстраиваться правила. Можно их записывать на листочке. Например, «маме нельзя мешать, когда она пьет чай», – поделилась психолог.

Психолог также подняла тему о том, насколько правильно, что родители проверяют гаджеты детей. По словам Хисамутдиновой, гаджеты маленьких детей родители могут проверять, если опасаются за их безопасность. Однако сам ребенок должен об этом знать. В качестве примера специалист поделилась своим опытом.

«Перед тем как начать проверять телефон сына, я проговорила этот момент с ним. Объяснила, что делаю это для того, чтобы с ним ничего страшного не произошло. Кроме того, так родитель не подходит к ребенку каждый раз и не проверяет его», — объяснила Хисамутдинова.

Что касается подростков, то с ними нужно действовать похожим способом. Однако при этом нужно соблюсти важный момент – ребенку нужно позволить сепарироваться от родителей.

«Для пятилетнего ребенка родитель – это также способ выживания, а для подростка он может быть барьером. Подростки уже не дети, но еще не взрослые, поэтому им нужно научиться становиться взрослыми. Если родитель постоянно контролирует ребенка, то как ему это сделать?» – задалась вопросом психолог.

Отдельно Хисамутдинова проговорила момент, когда телефоны друг друга проверяют партнеры. В этом случае психолог рекомендовала перестать зацикливаться на жизни своего возлюбленного, переключив все внимание на свою.

«Кроме того, это нарушение доверия. А если его нет в контакте с партнером, то о чем тут говорить. Это еще и момент, когда человек боится, что его партнер будет счастлив без него. В этом случае нужно отследить причину такого отношения и обратиться к специалисту», – заключила Хисамутдинова.