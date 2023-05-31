«Наши цели идентичны»: в Елабуге создают единый канал связи бизнеса с властями города

Одна из основных проблем в сфере предпринимательства в Елабуге – недостаток информации для представителей бизнеса, которую они получают от органов власти. Для решения этого вопроса в городе создадут единый канал связи между администрацией и предпринимателями. Такое решение приняли накануне на встрече главы Елабужского района Рустема Нуриева с бизнес-сообществом.

Главной целью встречи Нуриев назвал выяснение проблемных моментов, мешающих дальнейшему росту предпринимательской активности и более тесному взаимодействию с органами муниципальной и региональной власти.

«У муниципалитета есть определенные требования, у вас – свои ожидания. Но наши цели идентичны», – подчеркнул градоначальник.

Основные итоги прошедшего года и показатели социально-экономического развития района на встрече представил замруководителя исполкома Руслан Мусаев. Он также рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Предприниматели и самозанятые выдвинули много интересных предложений по улучшению бизнес-климата в районе, отметив, что идей для стартапов в Елабуге много. Так, Ринат Ишкиняев, развивающий агротуризм в селе Танайка Елабужского района, планирует в два года реализовать проект по активному туризму с национальным колоритом. По его задумке на территории площадью 2,5 га будет простроен «городок» из юрт, в котором смогут отдыхать туристы.

Город и глава сельского поселения поддерживает начинание, отметил Ишкиняев, добавив, что при более активном диалоге с обучением и информированием о каких-либо преференциях дело будет продвигаться быстрее.

В завершение участникам встречи рассказали, что в ближайшее время в Елабуге проведут онлайн-семинар по оформлению заявок на предоставление субсидий и грантов муниципального, республиканского и федерального уровней.