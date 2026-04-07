«Надо привлекать федеральные средства»: Анатолий Иванов подал документы на праймериз «ЕР»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы РФ от РТ, член Комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Анатолий Иванов сегодня подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Одним из основных направлений своей работы парламентарий назвал привлечение в регион инвестиций и бюджетных средств в рамках федеральных программ. «Даже в это тяжелое время надо находить и привлекать в республику средства», – заявил он.

По словам Иванова, ему за короткое время удалось привлечь в Татарстан четверых крупных инвесторов. Кроме того, по федеральным программами были привлечены бюджетные средства в Агрызский, Арский, Балтасинский районы.

«Мамадыш вошел в федеральную программу – 2 млрд 200 млн рублей привлечены на дорожные работы», – добавил депутат, который с 2010 по 2024 год возглавлял Мамадышский район РТ.

В этом контексте Иванов указал на важность проведения разъяснительной работы в районах Татарстана относительно необходимости участвовать в федеральных программах.

Он также отдельно остановился на сельском хозяйстве. По его оценке, решение проблем отрасли требует совместной работы депутатского корпуса с Министерством сельского хозяйства РФ, кураторами от Правительства страны и властей регионов, производителями сельхозпродукции, аграриями.

Анатолий Иванов также акцентировал, что праймериз дают «избирателю время узнать кандидата в депутаты, а депутатам – побольше времени, чтобы рассказать о своей работе».