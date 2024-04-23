«Надо предметно работать»: Минниханов дал ряд поручений финансистам Татарстана

В начале года в Татарстане произошло замедление темпов роста экономики по сравнению с прошлым годом. Тем не менее первый квартал по доходам оказался более или менее благоприятным. Такими словами начал совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана Раис республики Рустам Минниханов.

«Но нас это не успокаивает. Нас очень волнует вопрос налога на прибыль. Тенденция не очень благоприятная и перспективы тоже. В первом квартале рост прибыли к прошлому году мы 5 млрд потеряли», – сказал Минниханов.

По его словам, такая ситуация с налогом на прибыль связана не только с крупными налогоплательщиками, но и с ситуацией, новыми вложениями и ценовой политикой.

«Поэтому слушать сказки не надо, надо предметно работать отраслевым министерствам, – подчеркнул руководитель республики. – Повод есть рассказывать, но надо каждый случай отдельно рассматривать. Я понимаю, что есть те, где стоимость полиэтилена или аммиака упала, а есть те, которые свои издержки увеличивают».

Минниханов поручил проводить балансовые комиссии на всех уровнях работы с предприятиями и в то же время помогать продвигать продукцию республиканских производителей на рынки в других регионах и странах. «Есть очень много вопросов и здесь органы власти могут быть полезны», – добавил Раис Татарстана

При этом самое главное, по его словам, – обеспечить жесткую финансовую и бюджетную дисциплину, а также исполнение всех плановых показателей.

Отдельно Минниханов остановился на мероприятиях в рамках национальных проектов. В этом году на них в республике направлено 25,8 млрд рублей: 11,5 млрд рублей из бюджета республики и 10,3 – из федерального бюджета.

«Целый комплекс задач обозначил в своем послании Президент России Владимир Путин. В ближайшее время на федеральном [уровне] будут реализованы программы в различных сферах, продолжается разработка новых и существующих. Нам необходимо активно взаимодействовать с федеральными министерствами и продвигать те проекты в рамках этих национальных программ в республике», – сказал Раис Татарстана.

Он также отметил, что в республике проводится большая работа по снижению налоговой задолженности. По его словам, на 1 апреля она уменьшилась и составила 12,2 млрд рублей.

«Это очень серьезная работа – на 3,6 млрд рублей снизилась, но в то же время хочу отметить, что такие предприятия которые относятся к Минстрою, Минпрому и Минземимуества, – здесь нужно проводить балансовые комиссии и активно участвовать в жизни предприятия», – дал поручение Минниханов.

Отдельно Раис РТ отметил Азнакаевский, Алексеевский и Верхнеуслонский районы, которые смогли существенно сократить налоговую задолженность.