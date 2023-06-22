«Надо помнить историю своей страны»: призывникам Татарстана показали оперу «Джалиль»

Сегодня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Джалиля организовали показ оперы «Джалиль» для призывников, подлежащих отправке в войска в июне-июле 2023 года.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Семен Морозов один из немногих, кто смог попасть в Президентский полк. Он с нетерпением ждет службы и скромно признается, что оперу увидит впервые.

«Оперу нам покажут в память о погибших воинах Великой Отечественной войны. Я считаю, что историю своей страны надо знать. У того, кто не знает своего прошлого – нет будущего. Истории погибших в войне показывают нам, как тяжело далалась победа, свобода и мирное небо над головой», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Молодой человек рассказал, что родом из Набережных Челнов, военных у него в семье не было, отец работал в полиции.

Опера-поэма «Джалиль» была выбрана для просмотра не случайно. Она расскажет военнослужащим – о жизни, стойкости духа и бессмертном подвиге Мусы Джалиля в фашистской тюрьме.

Посмотреть оперу сегодня пришли не только военнослужащие, но и обычные татарстанцы. Так, жительница Казани Альбина Исмагилова пришла сегодня не первый раз.

«Эту потрясающую оперу можно пересматривать бесконечно. Каждый раз она воспринимается по-разному. При просмотре сцен тяжелых фронтовых боев, окружений, плена, лагеря военнопленных открываются новые мельчайшие подробности и смыслы», – сказала она.