«Надо обеспечить всем необходимым» - Васильев о перспективах российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, с какими трудностями столкнулся российский биатлон в последние годы.

«Биатлону и пулевой стрельбе нужен качественный патрон который на сегодняшний день у нас не производится. Тяжелый момент. Правительству страны надо принять какое-то волевое решение, чтобы наладить производство. Тут же стоит вопрос престижа страны, а также подготовки молодого резерва. Надо обеспечить всем необходимым оружием и патронами, чтобы молодые люди могли совершенствоваться. Настало время правительству подключиться. В России обязательно появятся качественные патроны. Я даже в этом не сомневаюсь. Но вопрос: когда? Сейчас на передний план выходит это. В целом-то я не сомневаюсь даже. Если мы делаем лучшее в мире оружие, то почему мы не сделаем биатлонные патроны? Сделаем, конечно! Да, есть временные трудности, но это не повод, чтобы быть пессимистами. История показывает, что мы это делать умеем. У русских же поговорка: «Долго запрягаем, но едем потом быстро». Нет сомнений, что российские патроны будут лучшими в мире», – цитирует Васильева «Советский спорт».

Дмитрий Васильев завоевывал золото в биатлоне на зимних Олимпиадах 1984 и 1988 годов.