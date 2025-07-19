«Надо держаться вместе»: В Казани вручили удостоверения новым членам Союза ветеранов СВО

Торжественная церемония вручения удостоверений новым членам Союза ветеранов специальной военной операции состоялась сегодня в Национальном музее Республики Татарстан.

В ходе мероприятия членские удостоверения получили трое ветеранов, вступивших в ряды организации. Дополнительно документы были вручены тем участникам Союза, у которых истек срок действия предыдущих удостоверений.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Основные цели Союза ветеранов СВО – защита гражданских, политических и социальных прав и свобод его членов, обеспечение их достойного положения в обществе, содействие демократическому развитию России и Вооруженных сил Российской Федерации, укрепление экономического и оборонного потенциала страны, поддержание правопорядка, сплочение общества и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«В целом, мы оказываем юридическую и медицинскую помощь, решаем проблемы с утерянными на войне документами, организуем гуманитарные рейды – машины с помощью ездят постоянно, на этой и следующей неделе тоже. Финансируем это за счет спонсоров, своими силами не потянуть. Главное для нас – держаться вместе. Мы теперь как родня», – пояснил начальник отдела реестра Союза ветеранов СВО по Республике Татарстан Андрей Гришин.

Он также уточнил, что в связи с необходимостью печати удостоверений в Москве, выдача документов происходит поэтапно, и в ближайшее время планируется вручить документы еще около 20 ветеранам.

Председатель Всероссийского Союза ветеранов СВО по Казани Евгений Жемков подтвердил наличие в республике разветвленной сети организаций, включающей юридически оформленные структуры в Нижнекамске, Альметьевске, на Высокой Горе и в Верхнем Услоне.

«Всего в Татарстане юридически оформлено более ста членов, но активно участвует в работе около сотни человек. Многие, вступив, снова ушли выполнять воинский долг», – уточнил Жемков.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Он также выделил стратегические задачи Союза, объяснив корреспонденту «Татар-информа», что помимо поддержки ветеранов, организация занимается формированием кадрового резерва из перспективных участников СВО, помогая им строить карьеру в политике, науке и других сферах.

По его словам, не менее важной функцией Союза является общественный контроль, ведь организация отслеживает исполнение на местах законов и приказов Верховного Главнокомандующего о поддержке участников спецоперации.

Еще одним членом Союза ветеранов СВО стала Наталья Алексеева, она рассказала о своей деятельности:

«Моя основная задача – юридическая поддержка бойцов, особенно когда они приезжают с передовой. В основном я борюсь за то, чтобы категорию годности "Д" (не годен) присваивали обоснованно, а не формально, особенно при серьезных последствиях ранений. Работа юриста на фронте – это очень серьёзная работа, я стараюсь помочь всем, кто обращается. Ребята мне очень благодарны».

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Союз ветеранов СВО – общественная организация, объединяющая ветеранов и участников боевых действий СВО, членов их семей, волонтеров, активистов, добровольцев гуманитарной миссии, сотрудников и всех лиц, принимавших участие в СВО.

Устав организации был утвержден 30 января 2023 года. На сегодняшний день Союз ветеранов СВО представлен в 17 регионах России, а в Республике Татарстан его членами являются более 600 человек.