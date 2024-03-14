«Надо дать возможность детям заниматься хоккеем»: зачем Данис Зарипов ездил на Донбасс

В августе 2023 года Данис Зарипов официально объявил о завершении карьеры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зарипов занялся популяризацией хоккея далеко за пределами Татарстана

В августе 2023 года выдающийся российский спортсмен Данис Зарипов официально объявил о завершении карьеры. По этому поводу в стенах «Татнефть-Арены» состоялся прощальный гала-матч нападающего с участием именитых звезд российского и мирового хоккея. В мероприятии принимали участие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и многие другие селебрити.

Под аплодисменты восьми тысяч зрителей джерси Даниса Зарипова было поднято на верхотуру «Татнефть-Арены», а легендарный 25-й номер «Ак Барс» навсегда выведен из обращения.

В тот день Зарипову часто задавали вопрос, связанный с тем, чем он планирует заниматься после завершения карьеры. Нападающий признавался, что сначала планирует отдохнуть от спорта, а чуть позже желает заняться развитием хоккея в Татарстане.

С тех пор прошло почти полгода. Данис Зарипов на днях побывал в подшефном для Республики Татарстан городе на Донбассе – Лисичанске. Цель приезда более чем благородная – оценить перспективы развития хоккея в Луганской Народной Республике.

Данис Зарипов обсудил с Эдуардом Сахненко вопросы, касающиеся масштабной популяризации спорта в регионе Фото: © «Татар-информ»

По прибытии Зарипов провел встречу с мэром Лисичанска – Эдуардом Сахненко. Они обсудили вопросы, касающиеся масштабной популяризации спорта в регионе.

«Для развития любых видов спорта, в том числе и хоккея, нам нужен настоящий лидер, за которым бы пошли дети, который бы мотивировал наших юных горожан к занятиям в секциях разной направленности», – отметил глава Лисичанска после встречи с Зариповым.

Кроме «Капитана Татарстана» в Луганскую Народную Республику прибыла заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова. Вместе с вице-премьером РТ Евгением Варакиным они встретились с подростками, занимающимися вольной борьбой, и передали ребятам форму и спортивный инвентарь. В довесок подростки получили приглашение на участие в сборах, которые в ближайшее время пройдут в Казани.

«Приехал, чтобы поддержать ребятишек, которые любят хоккей»

Тяга Даниса Зарипова к популяризации была хорошо заметна еще тогда, когда нападающий был действующим игроком КХЛ. А когда пришло время «повесить коньки на гвоздь», это желание возросло в геометрической прогрессии.

В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» хоккеист рассказал подробности своего визита в Лисичанск.

«Приехал в наш подшефный город посмотреть, что там происходит, в каком состоянии спортивные объекты. И чтобы поддержать ребятишек, которые любят хоккей. Увидел, что там много разрушенных объектов, как учебных, так и спортивных. Захотел внести свою долю в развитие спорта в этих краях. Детям же надо заниматься не только одной учебой, можно и спортом – хоккеем, например. Пока поверхностно поговорили с местными властями, выразил желание сотрудничать. Приедем в Татарстан и будем говорить о конкретике с руководством нашей республики», – подчеркнул Зарипов.

Также в ходе беседы спортсмен выразил надежду, что в будущем команды ДНР и ЛНР должны стать неотъемлемой частью большой хоккейной семьи в России.

Данис Зарипов: «Приехал в наш подшефный город посмотреть, что там происходит, в каком состоянии спортивные объекты. И чтобы поддержать ребятишек» Фото: © «Татар-информ»

«Я уверен, у многих сейчас такое мнение, что нужно подождать, пока все успокоится, пока линия фронта уйдет дальше. Когда убедимся, что все спокойно, то, конечно, надо все восстанавливать, создавать инфраструктуру для детей, чтобы они в хороших условиях занимались спортом. Принять хотя бы в МХЛ? Об этом рано пока говорить. Это надо смотреть по состоянию ребят, которые там будут заниматься, и по их количеству. В таких лигах, как МХЛ, есть определенный регламент, которому надо соответствовать. В МХЛ сразу не попадешь. Для начала нам надо дать возможность детям заниматься их любимым видом спорта. В данном случае хоккеем», – заявил Зарипов.

«Заслужил это место в нашей элите. Это для меня большая честь»

Напомним, что ранее Данис Зарипов стал доверенным лицом действующего руководителя страны Владимира Путина. Для хоккеиста столь высокое положение стало основанием делать спорт в стране лучше и доступнее.

Ранее Данис Зарипов стал доверенным лицом Владимира Путина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне очень приятно, что наше первое лицо увидел меня в направлении спорта, хоккея, значит, я не зря провел карьеру. Заслужил это место в нашей элите. Это для меня большая честь. Постараюсь сделать все возможное», – сказал Зарипов в эфире «Матч ТВ».

Выиграв в хоккее на клубном и национальном уровне практически всевозможные трофеи, Данис Зарипов, как никто другой, понимает фундаментальное значение спорта в жизни любого человека. Нападающий не раз заявлял, что занятия физической культурой не только укрепляют организм, но и благоприятно сказываются на общем настроении людей.

В непростое для новых регионов России время Зарипов жаждет поднять дух населения, приучить подрастающее поколение к спорту, дарующее ему дух, дисциплину и закалку, которые помогают преодолеть все жизненные невзгоды.