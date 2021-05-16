Выходить из страха нужно вместе с ребенком: психолог о помощи детям, пережившим стрельбу

– После трагедии в казанской гимназии №175 родители встревожены тяжелым моральным состоянием детей. Что происходит с детьми с точки зрения психологии?

– Дети сейчас находятся в острой стрессовой ситуации, они получили сильнейшую психологическую травму. После случившейся трагедии у них повышена тревожность, потому что они видели все своими глазами. В таком состоянии в зависимости от типа личности люди ведут себя по-разному, Кто-то, например, уходит в себя, другие начинают рыдать и кричать. Дети также по-разному реагируют на страх и тревогу, поэтому к каждому из них нужно подходить индивидуально.

Нужно работать как индивидуально с ребенком, так и со всем классом. Психологи должны проводить групповые формы работы, потому что в момент трагедии многие находились со своими одноклассниками.

Также необходимо работать с их родителями, потому что в них тоже скрывается опасность. Переживая за своего ребенка, они тоже начинают тревожиться. Дети чувствуют это и переживают еще сильнее, потому что они понимают, что родители осознают глубину произошедшего. Тогда ребенок повторно заражается этим страхом уже от своих родителей. Родители, в свою очередь, начинают переживать за детей еще больше. Получается снежный ком.

– Как правильно должны вести себя родители в этой ситуации?

– Нужно стараться максимально держать себя в руках и включать рациональное мышление. Выходить из состояния тревоги и страха надо вместе с ребенком. Если он уходит в себя, нужно с ним больше говорить – спрашивать, о чем он думает, как он думает. Нельзя оставлять ребенка наедине со своим страхом. Лучше поиграть с ним в настольные игры, пазлы, выйти на природу. Это сделать просто необходимо, потому что острый стресс потом может привести к проблемам со здоровьем.

Если ребенок перевозбужден, ему нужно заняться легким видом спорта – покататься на велосипеде или скейтборде, попрыгать на батуте. Нужно, чтобы он снял с себя напряжение, чтобы была небольшая нагрузка на тело.

Таким детям во время стресса нужно постоянно куда-то бежать. Они что-то постоянно рассказывают, накручивают себя и ищут в интернете информацию, усиливающую страх. Сейчас трагедия обрастает новыми подробностями, об этом говорят вокруг. Дети все это слышат, и их страх только усиливается. Родителям нужно их успокоить, приласкать – важен тактильный контакт.

Кроме того, нужно обратиться за помощью к психологу, потому что они владеют необходимыми техниками. Психолог должен видеть движения и мимику ребенка. Но к каждому ребенку нужно подходить индивидуально.

– Особенно тяжело сейчас детям, которые находились в классе, где была стрельба. Как нужно вести себя с ними?

– Прежде всего их нужно отдать в руки профессионалам. Чтобы у них не остался посттравматический синдром, необходима работа со специалистом. Рекомендация для родителей, родственников и учителей – уделять предельное внимание ребенку. Он сильно травмирован. Если ребенок что-то делает не так, не надо на него давить и заставлять. Сейчас он не в том состоянии, чтобы применять к нему жесткие воспитательные меры. Иногда ребенок ощущает внутреннее сопротивление и может проявлять агрессию или нежелание что-то делать. Он поступает так не потому, что он капризничает, ребенок находится в остром стрессовом состоянии. Нужно проявить любовь, внимание. Конечно, не нужно его насильно забалтывать, но и нельзя оставлять его одного. Нужно просто быть с ним рядом. Если он любит что-то вкусненькое, принести ему. Нужно, чтобы ребенок видел, что его любят и о нем заботятся.

Ребенка нельзя жалеть словами «бедный, ты перенес трагедию». Такие слова еще больше ударят по ребенку. Нужно его похвалить, сказать: «Вместе мы со всем справимся, у нас с тобой все будет хорошо». Надо дать понять ребенку, что он не один.

– На место трагедии сразу прибыли медики, которые оказали психологическую помощь и поддержку детям и взрослым. Это может помочь в будущем избежать серьезных последствий для психического состояния детей?

– Конечно. Существует экстренная психологическая помощь – она осуществляется в первые минуты трагедии. Затем мы оказываем срочную помощь и пролонгированную.

– Случается ли, что пострадавшие и их близкие не могут принять психологическую помощь, находясь в ступоре, и не идут на контакт со специалистами?

– Да, такие ситуации случаются. Те, кто сразу говорит о необходимости помощи, быстрее выходят из стрессового состояния. Бывают тихие люди, которые просто ушли в себя и сидят, покачиваясь и смотря в одну точку. Никогда не знаешь, что у них в голове. Они могут вскочить и вбежать в самый эпицентр. Но наша задача – помочь всем и вывести людей из стрессового состояния.

– Сколько может продлиться процесс восстановления после случившихся трагических событий?

– Этот процесс небыстрый. Есть такое понятие, как возрастная психология. Младшие классы восприняли трагедию по-своему, средние – тоже. Кроме того, каждый ребенок выходец из определенной семьи, в которой были свои установки. Если семья неблагополучная, то психологу придется отрабатывать сразу несколько психотравм. Иначе никак.