«Надо быть на 2 миллиметра впереди»: как Минниханов настраивал «Ак Барс» на сезон КХЛ

В преддверии старта сезона КХЛ Рустам Минниханов по традиции посетил клубную базу «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

«Мы вместе с вами радуемся и вместе расстраиваемся»

Еще до начала встречи команды с Рустамом Миннихановым стало ясно, что Зинэтула Билялетдинов на мероприятии присутствовать не сможет. Причина – 68-летний специалист слегка приболел. Поэтому в «Ак Барсе» сначала попробовали организовать сеанс связи по видеоконференции. Но в итоге решили отказаться и от этой идеи.

Остальная же команда в полном составе пришла в зал для пресс-конференций минут за пять до появления больших гостей. На первом ряду прямо перед заготовленным местом для Рустама Минниханова и президента клуба Наиля Маганова в «Ак Барсе» решили рассадить капитана команды Александра Радулова, а по правую и левую руку от него – новичков Дамира Жафярова, Дмитрия Яшкина и Евгения Свечникова. В медиацентре «Ак Барса» даже заботливо разложили по креслам листки бумаги с соответствующими фамилиями, чтобы те точно не перепутали свои места.

Команда «Ак Барса» в полном составе пришла в зал для пресс-конференций Фото: ak-bars.ru

«Давай позитива побольше», – шутливо крикнул кто-то из персонала команды Радулову, и все посмеялись.

«Всем здравствуйте, пандемия закончилась, теперь хоть за руки можем подержаться», – едва зайдя в зал, произнес Минниханов и прошел все три ряда, поздоровавшись за руку не только с игроками, но и со всем персоналом, включая массажистов и сервисменов.

«Уважаемая команда, уважаемые игроки, тренерский состав, начальники… Зинэтула Хайдярович сегодня отсутствует, но, я думаю, он всегда вместе с нами. Пользуясь возможностью, хочу еще раз вас поблагодарить за прошлый сезон. Может, не на сто процентов у вас все получилось, но вы играли достойно. Мы гордимся вами. Республика Татарстан и хоккейный клуб «Ак Барс» – это то же самое. Очень много людей переживают за вас, и не только в Татарстане. Мы болеем за вас, переживаем, вместе с вами радуемся и расстраиваемся. Спорт есть спорт, но, как бы ни было, надо быть на два миллиметра впереди, потому что все команды достойные. Все хотят победить. Не только усердие, но и везение важно, чтобы Всевышний нас не бросил. Вам удачи, хорошей игры. Главное, чтобы не было травм, берегите себя. Хоккей – игра такая, не шахматы», – сказал Минниханов.

После обращения Рустама Нургалиевича встал Александр Радулов и со словами «вы наш главный болельщик» вручил сувенирную круглую коробку с символикой «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Нам нужен был опытный тренер, и он услышал нашу просьбу»

Особое внимание Минниханов заострил на фигуре главного тренера. Все болельщики «Ак Барса» наверняка помнят знаменитые кадры, как Рустам Нургалиевич обращался к Зинэтуле Билялетдинову во время награждения в Казанском Кремле. «Не бросай нас! Я тебя очень прошу!» – говорил еще в июне Минниханов, обнимая тренера и вручая ему медаль.

Вероятно, не последнюю роль в решении Билялетдинова остаться на месте главного тренера в команде в очередной раз сыграла личная просьба Раиса Татарстана. И в своем обращении к команде Минниханов это подтвердил:

«На самом деле, команда хорошая, тренерский штаб хороший. Я очень рад, что Зинэтула Хайдярович согласился, услышал нашу общую просьбу. Потому что период такой, что опытный тренер нам был очень нужен. Он пришел в трудную минуту, и это дорогого стоит. Ваша поддержка тренера тоже важна, ведь он поверил в вас.

У татар есть выражение «Хэерле сэгатьте» – «В добрый час!». Чтобы всё, что задумал, сложилось. Просто не будет. Но в любом случае, где бы вы ни были – наверху, внизу, – мы с вами», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов: «Спасибо большое. Буду в ней молиться в новом сезоне за нашу общую победу» Фото: ak-bars.ru

После обращения Рустама Нургалиевича встал Александр Радулов и со словами «вы наш главный болельщик» вручил сувенирную круглую коробку с символикой «Ак Барса». Внутри нее оказалась зеленая брендированная тюбетейка. Именно такие в новом сезоне будут надевать в победной раздевалке лучшие игроки матча.

«Спасибо большое. Буду в ней молиться в новом сезоне за нашу общую победу», – сказал Раис республики.

Кто знает, возможно, именно это поможет «Ак Барсу» преодолеть те самые последние полшага, которых не хватило до решения главной задачи в минувшем сезоне.

Маганов: «Все в этой команде представляют, что мы такое для республики»

Следом слово взял президент «Ак Барса» и генерального спонсора клуба Наиль Маганов. Функционер поприветствовал новоприбывших «барсов», а также заявил, что подобные традиционные встречи перед началом сезона очень важны.

«Спасибо, Рустам Нургалиевич, за встречу, за время, которое вы находите, чтобы показать нашим игрокам, насколько все в Татарстане заботятся о команде и болеют за “Ак Барс”. Благодаря таким встречам наши игроки видят, что значит хоккей для нашей республики. Приветствую всех игроков, рад вас снова видеть, здоровых и заряженных. Отдельно рад видеть новичков – Евгения Свечникова, Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина. Добро пожаловать в “Ак Барс”!», – сказал Маганов.

Наиль Маганов: «Два-три миллиона фанбаза у нас, и все представляют, что мы такое для республики» Фото: ak-bars.ru

Помимо этого, президент клуба поддержал высказывание Раиса, что «Ак Барс» для Татарстана – особенный бренд.

«Рустам Нургалиевич, эта команда понимает, что такое хоккей для республики, что такое наши болельщики. Два-три миллиона фанбаза у нас, и все представляют, что мы такое для республики. Всегда подчеркиваю, что «Ак Барс» – один из символов республики, мы должны с честью нести это звание во всех сферах. Вы помогаете нам развиваться, на вас смотрят дети, которые благодаря вам идут в спорт. Мы хотим, чтобы каждый из вас был для них достойным примером. Как говорит Зинэтула Хайдярович, чтобы вы были хорошими спортсменами и хорошими людьми. В добрый путь!» – заявил Маганов.

В ответ на эти слова Минниханов обратился к команде, что те всегда могут положиться на руководство.

«Все вопросы решены. Но если они будут возникать, то у меня нет сомнений: Наиль Ульфатович – это человек, который живет – хотя все мы живем – вашей жизнью, вашими интересами и заботами. Нам удачи, хорошей игры, главное – без травм», – подытожил Рустам Минниханов.

После официальной части команда и болельщики в полном составе вышли на крыльцо базы «Ак Барса» и сделали уже традиционное памятное фото.