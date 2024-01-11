«Надо было скорую вызвать, а не выпускать его»: за что арестовали замглавы ОП «Юдино»

Замглавы отдела полиции «Юдино» Анатолия Григорьева обвиняют в том, что он отпустил задержанного за преступление и уничтожил один из вещдоков

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Приказал отпустить задержанного за наркотики и отдать ему его дело»

Советский суд Казани на два месяца арестовал заместителя главы ОП «Юдино» Анатолия Григорьева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, а также в препятствии расследованию дела.

Перед заслушиванием обвинения следователя адвокат Григорьева попросил суд приобщить к делу характеристику его подзащитного. Суд пошел навстречу и слово предоставили следователю по особо важным делам Алмазу Хайруллину.

«Уголовное дело в отношении заместителя главы ОП "Юдино" Анатолия Григорьева возбуждено 9 января. По версии следствия, Григорьев в октябре прошлого года дал указание оперативному дежурному Семенову освободить Мишенькина из изолятора временного содержания. Туда подозреваемый был помещен 1 октября за совершение административного правонарушения по статье об употреблении наркотических средств. Григорьев приказал отпустить Мишенькина под предлогом, что тот почувствовал недомогание», – сказал Алмаз Хайруллин.

Алмаз Хайруллин: «Григорьев без какой-либо необходимости вмешался в расследование уголовного дела Мишенькина по статье о хранении наркотиков» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам следователя, по правилам, в случае если задержанный почувствовал себя плохо, оперативный дежурный обязан вызвать бригаду скорой помощи. А до ее приезда оказать ему первую медицинскую помощь.

«Если скорая помощь не может по каким-либо причинам приехать, то оперативный дежурный должен сам доставить задержанного в ближайшую больницу. Но сотрудник Семенов, находясь в прямом подчинении Анатолия Григорьева, был вынужден освободить Мишенькина. Григорьев, в свою очередь, воспрепятствовал законной деятельности своего сотрудника. Помимо этого, Григорьев без какой-либо необходимости вмешался в расследование уголовного дела Мишенькина по статье о хранении наркотиков», – продолжил Алмаз Хайруллин.

Григорьев, по версии следствия, забрал у одного из своих подчиненных – Козловой дело Мишенькина, а вместе с ним и один из вещдоков – телефон задержанного, который отдал ему. После этого Мишенькин удалил со своего телефона всю информацию, которая была необходима следствию. Однако по результатам экспертизы, на упаковке наркотика, изъятого у Мишенькина в машине, были найдены следы его ДНК.

«Свою вину Григорьев отрицает, хотя все описанное подтверждается словами Семенова, Козловой и Мишенькина. Григорьев обвиняется в совершении тяжкого преступления, срок наказания по которому до десяти лет. Поэтому следствие считает, что он может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Он может оказывать давление на свидетелей и иных участников процесса. Прошу заключить Григорьева под стражу на два месяца», – подытожил следователь.

Адвокаты просили избрать для Григорьева меру пресечения, не связанную с лишением свободы Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Он не сможет сбежать, у него нет загранпаспорта»

Позицию следствия полностью поддержал государственный обвинитель. А адвокат заместителя главы ОП «Юдино» на это возразил, что его подзащитный зарегистрирован в Казани, что у него двое маленьких детей, нет заграничного паспорта, зато имеется множество наград, полученных за добросовестную службу.

«При этом у одного из его детей есть хроническое заболевание – он периодически нуждается в лечении. Кроме того, у него есть престарелые родители, которые нуждаются в периодическом уходе и помощи. Мы считаем, что следователями не предоставлено достаточное количество доказательств для обвинения моего подзащитного. Просим избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы», – сказал защитник.

Анатолий Григорьев также подтвердил суду, что бежать никуда не планирует. Судья принял решение отправить Григорьева в СИЗО на два месяца.