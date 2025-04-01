«Надо было Романцева вызывать». Юрий Семин - о шансах «Спартака» на чемпионство

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о шансах «Спартака» на чемпионство РПЛ в этом сезоне.

По его словам, «красно-белые» могли не перестроиться до конца после победы над «Зенитом» (2:1), из-за чего они потеряли очки в матче с «Ахматом» (0:0).

«Чемпионская гонка будет до последнего тура. И неожиданности еще будут, особенно с командами из нижней части таблицы, что и случилось со «Спартаком». Они должны понять это изнутри. Может быть, после победы над «Зенитом» команда не перестроилась. Все только начинается. Или надо было Романцева вызывать: он знает, как становиться чемпионом», – передает слова Юрия Семина «РИА Новости Спорт».

В данный момент команда Деяна Станковича находится на третьем месте в таблице РПЛ с 44 очками. Вторую строчку занимает «Зенит» с 46 баллами. Лидирует в таблице РПЛ «Краснодар» – на его счету 49 очков.