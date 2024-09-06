«Надо будет серьезно поработать»: экономике Татарстана прописали рост до 6 трлн рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам 2024 года превысит 5 трлн рублей, увеличившись к прошлому году на 2,8%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Валовой продукт Татарстана по итогам 2024 года вырастет на 2,8%

Валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам 2024 года превысит 5 трлн рублей, увеличившись к прошлому году на 2,8% (в сопоставимых ценах). А по итогам 2027 года – скакнет и за рекордные 5,8 трлн рублей. Такой прогноз озвучил сегодня вице-премьер – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, представляя на заседании Кабинета, Министров РТ основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2025-2027 годы.

По словам Шагиахметова, обновленный прогноз социально-экономического развития республики в ведомстве сформировали с учетом данных «ведущих предприятий, отраслевых министерств и муниципальных образований республики» Фото: prav.tatarstan.ru

Напомним, в декабрьском прогнозе Минэкономики РТ на 2024-2026 годы объем ВРП по итогам года текущего прогнозировался на уровне 4 трлн рублей, с ростом в 2,2% к итогам 2023-го. А планку в 5 трлн в предстоящую трехлетку в Татарстане достигать даже и не планировали. При этом по итогам прошлого года ВРП уже составил 4,1 трлн рублей при темпе роста в 3,6%, о чем Шагиахметов еще в январе докладывал на итоговой коллегии своего министерства.

Основания для пересмотра понятны. По словам Премьер-министра РТ Алексея Песошина, по итогам января – июля 2024-го ВРП республики, по оценке, уже приблизился к 2,9 трлн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 1,8%. Хотя промпроизводство в Татарстане за те же семь месяцев выросло всего на 1,5%, объем отгруженной индустрией продукции уже превысил 3 трлн рублей (с ростом в 22,6%). А инвестиции за первое полугодие скакнули на фантастические 24,3%, до 521,5 млрд рублей.

Несмотря на беспрецедентные санкции и другие внешние и внутренние негативные факторы, предприятия республики, подчеркнул Шагиахметов, продолжают развитие собственных производств, сохраняют высокую инвестиционную активность, перестраивают логистику и рынки сбыта, а также реализуют проекты по импортозамещению.

«Благодаря стабильной работе предприятий и организаций, федеральным и республиканским мерам поддержки экономика республики показывает рост», – констатировал также Песошин.

Системообразующие организации республики в этом году получили федеральных мер поддержки на 53 млрд рублей, главным образом в виде субсидий на развитие промышленности. А предприятия малого и среднего бизнеса – на 54 млрд рублей. Более половины этой суммы ушло, правда, одним только сельхозтоваропроизводителям, но также весомую часть составили льготные кредиты на инвестиционные и оборотные цели.

Задачи госорганов, ответственных за экономическую политику, – повышение эффективности экономики, стимулирование частных инвестиций, внедрение новых технологий, качественный рост МСП, а также сбалансированное развитие муниципальных районов Татарстана.

«В приоритете социально-экономической политики республики – повышение качества жизни каждого жителя. В прогнозный период нам предстоит решить ряд системных вопросов, прежде всего в рамках реализации новых национальных проектов, государственных и республиканских программ и других мероприятий, направленных на укрепление социально-экономического потенциала Татарстана», – отметил глава Правительства РТ.

Алексей Песошин: «Благодаря стабильной работе предприятий и организаций, федеральным и республиканским мерам поддержки экономика республики показывает рост» Фото: prav.tatarstan.ru

Сокращение в добыче составит 4,8%, а рост в обработке – 5,1%

По словам Шагиахметова, обновленный прогноз социально-экономического развития республики в ведомстве сформировали с учетом данных «ведущих предприятий, отраслевых министерств и муниципальных образований республики». А также нацпроектов и стратегических задач, которые были определены Президентом России и Раисом Республики Татарстан.

Прогнозные параметры, если смотреть на относительные показатели, в ведомстве пересмотрели не сильно, иное дело – показатели абсолютные. Например, рост в промышленности по итогам 2024-го вместо ранее прописанных 2,5% увеличен до 2,7%, но при этом отгрузка превысит 5,3 трлн рублей, а не 4,7 трлн, как планировалось в декабре прошлого года.

Напомним, индустрия в Татарстане в течение года пребывает в околостагнационном состоянии, по итогам января – июля рост составил всего 1,5%. Связано это с разнонаправленным развитием двух главных отраслей – добычи и обработки. По итогам года, прогнозируют в Минэкономики РТ, падение в добыче составит 4,8%, а рост в обрабатывающих отраслях – 5,1%. Шагиахметов признал, что динамика в сырьевом секторе, связанная с добровольными ограничениями, взятыми Россией в рамках сделки ОПЕК+, в Татарстане компенсируется именно ростом в обработке. Прежде всего, в машиностроении, нефтехимии и пищепроме.

При этом рост экономики в целом поддерживают объемы дорожных и строительных работ, а также потребительский сектор, обороты в котором раскручают зарплаты и денежные доходы населения. По прогнозу Минэкономики РТ, объем строительных работ по итогам этого года составит 813 млрд рублей (с ростом к итогам 2023-го на 8%), а к 2027-му – превысит 1 трлн рублей. Естественно, это с учетом планируемых объемов не только в жилищном, но также в промышленном и инфраструктурном строительстве.

Прогноз по жилью предусматривает ввод за 2025-2027 годы более 9,4 млн кв. метров. По словам Шагиахметова, исполнение планов зависит от сбалансированного подхода к развитию территорий, с учетом имеющихся трудовых ресурсов, а также обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой. И, конечно, сокращения инвестиционно-строительного цикла, чтобы объекты капстроя вводились в эксплуатацию в установленные сроки.

Производство сельскохозяйственной продукции в этом году должно составить 320 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. К 2027-му – вырасти до 331 млрд рублей. То есть темпы роста в АПК ,согласно отраслевой государственной программе, предусмотрены весьма скромные, около 1,3% ежегодно. Но и такой результат во многом будет зависеть от запуска в планируемые сроки инвестпроектов, внедрения новых технологий и развития малых форм хозяйствования на селе.

Оборот розницы в этом году достигнет 1,6 трлн рублей (на 7,4% больше, чем годом ранее), а к концу прогнозного периода – превысит и 2 трлн! Важным драйвером в этом сегменте Минэкономики РТ по-прежнему считает развитие электронной торговли. На 1 июля на маркетплейсах работало более 66,6 тыс. поставщиков из Татарстана, с начала года их число выросло на 10%. Но, конечно, на самом деле все будет зависеть от роста доходов – пока, по прогнозам, в 2025-м – на 3,9%, с замедлением в следующие два года темпом до 2,9% и 2,4% соответственно.

Производство сельскохозяйственной продукции в этом году должно составить 320 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. К 2027-му – вырасти до 331 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

Максимальный рост инвестиций будет по итогам 2027-го – 1,8 трлн рублей

Оптимизма властям Татарстана, очевидно, добавляет и динамика инвестиций в основной капитал. По итогам года, с учетом темпов за первый квартал и полугодие, Минэкономики РТ прогнозирует взятие очередной рекордной планки – на этот раз в 1,33 трлн рублей, с ростом к прошлому году на 3,3% (в сопоставимых ценах). Причем в основном за счет вложений в строительство зданий, сооружений и дорог, а также приобретения машин и оборудования.

Максимальный же рост инвестиций прогнозируется по итогам 2027-го, до более 1,8 трлн рублей. По словам Шагиахметова, для стимулирования роста частной инициативы «важно как создавать предсказуемые условия для бизнеса, так и правильно распределять риски между инвесторами и государством в проектах».

В последнем направлении Правительство РТ продолжает плодотворно работать с «Росатомом» в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток», направленного на максимальное упрощение административных процедур и ускорение процессов подключения к сетям, выделения земельных участков и т.п.

Новых инвесторов Татарстан, как и всегда, планирует привлекать в многочисленные индустриальные парки, а также ТОРы, созданные в пяти моногородах. Отдельное направление, в рамках новых мер господдержки, это еще и научно-технологические ниши.

Также Минэкономики РТ прогнозирует дальнейший рост МСП – до более 198 тыс. субъектов к концу трехлетки. Это позволит нарастить численность занятых в этой сфере с 614 до 662,8 тыс. человек. И это без учета самозанятых, число которых на 1 августа в Татарстане уже составило 349 тыс., а к концу года должно вырасти еще на 10 тыс. Сумма начисленных налогов от них составит тогда 8,2 млрд рублей. Интересно, что доля экономически активных самозанятых в республике все еще ниже, чем в среднем по РФ – 57,3% против 61,8%. Что также выглядит весомым ресурсом развития.

Шагиахметов признал, что ситуация на рынке труда в Татарстане остается напряженной. Число зарегистрированных безработных составляет микроскопические 3,5 тыс., тогда как предприятиями официально заявлено более 50 тыс. вакансий. Решать эту проблему в Татарстане планируют, как и ранее, за счет повышения производительности труда (автоматизации и роботизации), а также «эффективности использования трудовых ресурсов». В частности, планируется усиливать кооперацию предприятий с образовательными учреждениями (в том числе в рамках нового нацпроекта «Кадры»).

«Необходимо обеспечить бездефицитное исполнение бюджета»

После экономического прогноза на заседании Кабмина РТ рассмотрели и прогноз бюджетный. Как отметил Алексей Песошин, на 1 августа консолидированный бюджет Татарстана по доходам был исполнен на 71% от плановых показателей. Поступление доходов обеспечивается во все уровни бюджета, но не в тех объемах, которые возможны. В частности, по налогу на прибыль за восемь месяцев, по сравнению с тем же периодом прошлого года, поступления снизились на 10,4 млрд рублей (что связано с тем же снижением в добыче).

Пока, впрочем, эту дыру удается закрывать за счет других источников. Но вопрос покрытия дефицита бюджета становится не праздным. Как рассказал первый заместитель министра финансов РТ – директор Департамента казначейства Марат Файзрахманов, по доходам (налоговым и неналоговым) консолидированный бюджет Татарстана на 2025 год прогнозируется в объеме 512,1 млрд рублей, а в 2027 году – 570,2 млрд рублей. По расходам – 525,6 и 582,6 млрд рублей соответственно. Дефицит, таким образом, составит в следующем году 13,5 млрд рублей, а в 2027-м – 12,4 млрд рублей.

Интересно, что поступления по налогу на прибыль, как ожидается, в эти годы все-таки будут расти – с 128 до 135,6 млрд рублей. Более же существенный рост, к счастью, запланирован по главному доходному источнику для казны – налогу на доходы физлиц, со 186 до 213,8 млрд рублей. В целом Минфин РТ прописал рост по всем налогам и сборам, а также неналоговым доходам бюджета. При этом предстоящая налоговая реформа в этом плане ничего Татарстану не даст – весь рост поступлений уйдет в федеральную казну.

Работа над бюджетом, напомнил Песошин, ежегодно ведется в условиях дефицита. И хотя из года в год его размеры «имеют тенденцию к уменьшению», серьезное внимание, как и раньше, придется уделить основным направлениям оздоровления государственных финансов: обеспечению выполнения доходной части бюджета в целом, качественному выполнению каждого доходного источника, целевому, полному, своевременному и эффективному освоению бюджетных средств и сокращению государственного долга. В числе прочего Премьер-министр РТ снова призвал принять меры по сокращению задолженности по налогам: на начало августа – это 12,2 млрд рублей, на 3 миллиарда меньше, чем годом ранее, но «все равно сумма приличная».

«В результате проведения этих мероприятий необходимо обеспечить бездефицитное исполнение бюджета и его сбалансированность по итогам текущего года», – добавил Песошин.

Рустам Минниханов, закрывая заседание, подчеркнул, что реализация прогнозов «будет зависеть от состояния экономики, поэтому в текущих непростых условиях важно сохранить положительную динамику» Фото: prav.tatarstan.ru

Социально значимые расходы растут, но сокращаются капитальные траты

В целом же «бюджет по-прежнему носит социально направленный характер – порядка 84% общего объема всех расходов». «Необходимо обеспечить все социальные обязательства в полном объеме и с должным уровнем качества», – отметил Песошин.

Также бюджет в 2025-2027 годы, как и ранее, будет реализован посредством госпрограмм, доля расходов по которым в среднем превысит 90%. В их состав будут включены и мероприятия в рамках нацпроектов (которых с нового года будет 19) «после распределения средств федеральным центром».

«Предлагаемая структура расходов бюджета Республики Татарстан обеспечивает финансирование расходных полномочий», – подчеркнул, в свою очередь, Файзрахманов. Отметив одно печальное обстоятельство: из-за роста первоочередных и социально значимых расходов вынужденно будут сокращаться расходы капитального характера.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, закрывая заседание, подчеркнул, что реализация прогнозов «будет зависеть от состояния экономики, поэтому в текущих непростых условиях важно сохранить положительную динамику». Он также призвал сохранить заданный вектор развития экономики, обеспечив по итогам года ВРП в объеме 5 трлн рублей. Правда, для этого, по его словам, «надо будет серьезно поработать».

Скромный рост промышленного производства в республике по итогам семи месяцев 2024-го (всего 1,5%, по РФ, для сравнения – 4,8%), напомнил Раис РТ, связан с ограничениями по добыче нефти. «Они не дают нам тот результат, который мы хотели бы видеть. Если бы не эти ограничения, показатель был бы еще выше», – отметил Минниханов.

Бюджет, рассчитанный на трехлетку, он назвал напряженным. «Дефицит пока составляет 13,5 млрд рублей. Важно формировать запас прочности для его покрытия. Следует обеспечить жесткую финансовую дисциплину, эффективное исполнение бюджета, максимальное привлечение федеральных средств, а также активное использование резервов.», – подчеркнул Раис Татарстана. Согласившись с Песошиным, что «важный резерв – сокращение задолженности по налогам».

Все вопросы от муниципалитетов, по его словам, будут рассматриваться в зависимости от дополнительных доходов, «но тот минимум, что сверстан, надо выполнить в полном объеме, никаких вольностей здесь быть не должно».

«Я не вижу, чтобы мы не смогли решить наши задачи, все будем продолжать по госпрограммам и нацпроектам», – завершил Минниханов. Напоследок поздравив работников финансовой системы, в которой, кстати, в свое время и сам успел поработать, с профессиональным праздником, который они отметят 8 сентября – Днем финансиста.