«Нужно больше физкультуры»: как в Казани прошла Всероссийская гонка «Лыжня России – 2022»

В Казани прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2022», принять участие в которой смогли как казанцы, так и жители из других городов республики. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на главном объекте гонок в Казани в поселке Юдино на стадионе «Локомотив». Татарстанцы преодолевали дистанцию в два, три, пять и 10 км.

В Казани прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2022» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Соревнования были организованы на четырех площадках: в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова, в поселке Нагорном. Центральный городской старт по традиции прошел на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Оттепель хотя и внесла коррективы в организацию гонок, но не испортила праздника лыж.

На стадионе «Локомотив» забеги стартовали уже в 8:20. Первыми на дистанции в 2, 3 и 5 км, в зависимости от возрастных категорий, вышли претенденты на получение знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Затем в 9:15 к забегам присоединились юные участники и профессиональные спортсмены, здесь дистанции были в 5 и 10 км. 11:15 стартовал забег для граждан с ограниченными возможностями.

Традиционный народный праздник лыж прошел на ура Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но главной изюминкой гонок стал забег руководителей разного ранга, а точнее ВИП-персон на 2 км. На финише участников яркого забега встречала масса поклонников, телекамеры, коллеги и, разумеется, журналисты. А первым из числа участников вип-гонки пришел Сергей Коростелев, управляющий делами Кабмина РТ, зам.руководителя аппарата правительства. Он и год назад первенствовал в такой гонке.

Вторым пришел Айрат Хайруллин, Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Третье место занял Жаудат Ахметханов, руководитель Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.

Первым из числа участников вип-гонки пришел Сергей Коростелев, вторым – Айрат Хайруллин, третье место занял Жаудат Ахметханов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как оказалось, Коростелев совершенствует свое лыжное мастерство в самом лыжном районе Казани Дербышках, где на выбор есть - освещенные трассы в лиственном лесу и более продолжительные в хвойном лесу.

«Надо больше шевелиться, нужно больше физкультуры. Хотя бы раз в неделю вставать на лыжи. Что я и делаю регулярно в Дербышках. Что до нынешней гонки, то я бы не сказал, что конкуренция была сильнее, чем год назад» - сказал Коростелев корреспонденту ИА «Татар-информ».

У женщин первой финишировала Гульназ Габдрахманова. Вслед за ней пришла Гузель Шакирова. Замкнула тройку вип-призеров Лейсан Низамова Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

И у женщин второй год подряд первенствовала председатель Госкомитета РТ по архивным делам Гульназ Габдрахманова. Вслед за ней пришла Гузель Шакирова, начальник отдела по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. Замкнула тройку вип-призеров Лейсан Низамова, начальник управления культуры и развития языков народов Кабинета Министров Республики Татарстан.

Наконец после випов состоялся главный массовый старт. Тут смотреть было на что, и на кого. От 82 летнего бабая, до пятилетней Лизы — таков был разброс по возрасту стартовавший на «Локомотиве». В специальном забеге для ветеранов участвовало в разы больше людей чем у випов — под сотню! Целыми семьями выходили на забег.

На забег выходили целыми семьями Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Самыми шумными что на старте, что на финише были, конечно, студенты. Впечатляющие по форме и составу команды Аграрного, Энергетического, естественно, Поволжской академии физкультуры и спорта, Медицинского университетов со своим знаменами и кричалками. Кстати, в своей категории приз за победу на лыжне получила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева. Из числа промышленных предприятий отметим Пороховой завод, БТИ, Центр цифровой трансформации и команду «Таттехмедфарма».

Не только для спортсменов, но и для зрителей соревнований была подготовлена насыщенная программа. Для любителей лыж на сцене выступали музыкальные коллективы, желающие смогли принять участие в розыгрышах призов, покататься на мотосноубордах. Так что традиционный народный праздник лыж снова прошел на ура.