«Надо адекватно оценивать ситуацию». Рахимов - о попадании «Рубина» в топ-6

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов на открытой тренировке казанской команды высказался о состоянии клуба перед стартом сезона.

Специалист рассказал, почему форма его команды не полностью оптимальная.

«Стопроцентно оптимальная она в любом случае не будет. Мы понимаем, что очень короткий подготовительный период. В то же время, я думаю, что они не растеряли всей той базы, которая была с прошлого года. Поэтому будем надеяться, что придет тонус игровой и все будет в физическом плане нормально», – объяснил Рахимов.

Также наставник поделился тем, что сегодня сказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с «Рубином».

«Это было великолепно. И это становится уже традицией, хорошей традицией. И вот как сам сказал Рустам Нургалиевич, очень позитивная встреча, где наш Раис поблагодарил команду за самоотдачу, за то, что футболисты делают на поле за то время, пока мы работаем. Ну и, естественно, пожелал нам быть здоровыми и двигаться дальше», – рассказал тренер.

Рахимов высказался о возможном попадании «Рубина» в топ-6 в таблице РПЛ.

«Я считаю, что в футболе нужно очень многие моменты оценивать правильно, адекватно, быть реалистом и смотреть на вещи реально. Нужно понимать, где ты находишься, какие у тебя возможности. Нужно понимать, что есть у других команд. Здесь очень много факторов должно сойтись. И я понимаю желание, но пока, надо сказать так, мы прыгаем выше головы. Определенного запаса прочности у нас нет. И мы это понимаем, мы знаем, что мы будем биться, мы будем отдаваться каждую игру. Мы имеем такое же желание подняться выше. Не только руководители, но и игроки, и тренерский штаб. Однако, опять же, пока мы видим, что у нас нет больших приобретений. Зимой мы вообще никого не приобрели. Нам сложно было весной, но удалось, наверное, где-то с определенной долей, может, везения, с той самой самоотдачей, на том самом характере, который есть у команды, добыть определенное количество очков, подняться в таблице. Опять же, надо правильно и адекватно оценивать ситуацию. Заняв седьмое место, я прекрасно понимал, что будет теперь разговор о том, что надо подняться еще выше. Для этого надо еще очень много сделать», – заключил наставник.

Затем специалист высказался о форме нападающего Мирлинда Даку.

«Пока не болеет. Посмотрим», – сказал Рахимов.

Напомним, в минувшем сезоне «Рубин» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ с 45-ю баллами. Новый сезон казанская команда начнет 20 июля в Грозном в матче с «Ахматом». Игра состоится в 20:30 по мск.