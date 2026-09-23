Надмогильный памятник из Елабуги передадут в фонды Института археологии АН РТ

Современное состояние памятника после реставрации

Фото: © Ленар Мифтахов

Исполнительный комитет Елабужского муниципального района дал свое согласие на передачу в фонды Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ одного из надмогильных памятников со Старого мусульманского (татарского) кладбища Елабуги. В Елабужском государственном музее-заповеднике отсутствуют специальные помещения для хранения эпиграфических памятников.

После завершившихся в Елабуге работ по реставрации 15 памятников XIX – начала ХХ веков, которые были установлены на Старом мусульманском (татарском) кладбище оставалась не решенной судьба надмогильного памятника № 66. Этот памятник был установлен на две могилы и стоял у головы Муллаахмета Гаддессалям улы и у ног его жены Мадхеннисы. Реставраторы посчитали нецелесообразным возвращать его на кладбище.

Памятник № 66 в 2025 году после обнаружения на кладбище Фото: © Ленар Мифтахов

Памятник был изготовлен в конце XIX века из песчаника и со временем расслоился и рассыпался. Попав в агрессивную среду после реставрации, он вновь начнет разрушаться. Памятник имеет художественную ценность и создан неизвестным мастером, который использовал при создании памятников один из шести классических стилей арабской каллиграфии «сульс», очень редкий для нашего региона. Кроме того, в нижней части памятника чудом сохранился участок с оригинальной краской, которая показывает, в какие цвета он изначально был окрашен.

Реставрационные работы проводились на средства Благотворительного фонда «Татнефть» в рамках реализации проекта «История, застывшая в камне: реставрация надмогильных камней Старого мусульманского кладбища как культурно-исторического и туристического объекта». В настоящее время изучается вопрос по разработке 3D-модели памятника с реконструкцией утраченных элементов. Она послужит основой для создания копии, которую установят на кладбище.