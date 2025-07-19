Надгробия XIV века в Чистополе могут получить статус объектов культурного наследия

Фото предоставлено Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия

В Чистополе комплекс эпиграфических памятников и захоронений XIV-XIX вв. на мусульманском кладбище планируют признать объектом культурного наследия. Приказ Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Речь идёт о комплексе, расположенном на территории мусульманского кладбища в черте города. Он включает шесть памятников. К настоящему времени на территории кладбища сохранились 3 усыпальницы и около 400 намогильных камней. Большая часть камней относится к периоду XIX – первая половина XX вв.

Особую ценность, по мнению специалистов, представляют эпиграфические надгробия XIV века. Они являются важными свидетельствами средневековой истории региона и мусульманских погребальных традиций того времени.

Надгробия изготовлены из известняка, украшены резьбой, арабскими надписями, выполненными в шрифтах куфи и полукуфи. На надмогильных памятниках встречаются восьмилепестковые розетки, арочные элементы и каллиграфические бордюры.

В состав ансамбля вошли памятники Исмагилу, Чиберкурек, дочери Музаджа, Мирхазару, сыну Мухатара, Исмагилу, сыну Маджар казы, Исхаку, сыну Ибрагима, и надмогильный памятник. Все они относятся к XIV веку.

По данным Комитета, в Татарстане насчитывается свыше 5 тысяч охраняемых объектов, включая более 2,2 тыс. памятников архитектуры, около 3,5 тыс. археологических объектов и порядка 600 градоформирующих объектов. В 2025 году планируется включить в реестр не менее 60 новых объектов.