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Надежные опрыскиватели – гарант урожайности и эффективности аграрного предприятия
Подкормка посевов, их защита от вредителей, сорняков и болезней – для аграриев одна из главных забот в весенне-летний период. От своевременной, точной обработки во многом зависит урожайность, а значит, эффективность ведения сельскохозяйственного производства.
В современном сельском хозяйстве к оборудованию для внесения удобрений предъявляются достаточно жесткие требования. И это понятно, ведь неправильно проведенное опрыскивание может повлечь за собой не только ожог растений от излишнего количества химикатов, но и привести к недостаточной эффективности препаратов и появлению на поле сорняков. Именно поэтому хозяйственники делают ставку на модели серии RSM TS SATELLITE, которые стали незаменимыми помощниками аграриев.
Глава КФХ в Альметьевском районе Эльдар Рафиков давно знаком с техникой ведущего отечественного производителя и опрыскиватель приобретал в 2021 году, основываясь на доверии к бренду.
«В поле на работу с опрыскивателем RSM TS-3200 SATELLITE заходим в мае, а выходим в июне. В сезон обрабатываем им порядка
Прицепные опрыскиватели по качеству обработки не уступают самоходным агрегатам, уверен Алиуллов Рафагат, директор предприятия «Чистай Агро».
«В 2021 году мы приобрели четыре опрыскивателя Ростсельмаш с объемом бака
О своем опыте работы рассказывает и Сафиуллин Ильдус Харисович, заместитель директора агрокомпании «Кишет» Арского района.
«В 2021 году мы приобрели 3 прицепных опрыскивателя компании Ростсельмаш. Это производительные и простые в обслуживании машины. Хочу отметить прочность штанги. Ее не болтает и не раскачивает. Высота самой штанги поддерживается автоматически. Понравилось качественное приготовление смеси. Раствор расходуется по норме и распределяется равномерно, что спасает растения от ожогов. Очень продумано, что есть система промывки, которая позволяет почистить агрегат после работы. Форсунки разного размера позволяют регулировать нормы внесения для разных культур. Большим преимуществом является увеличенный объем бака для раствора – за счет этого можно тратить меньше времени на заправку и обрабатывать больше гектаров. Мне также понравилось наличие в нашей модели подсветки штанги для контроля работоспособности форсунок в ночное время. Мы очень довольны данной техникой, она показала себя удобной и надежной», – говорит Ильдус Сафиуллин.
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