Надежные опрыскиватели – гарант урожайности и эффективности аграрного предприятия

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Подкормка посевов, их защита от вредителей, сорняков и болезней – для аграриев одна из главных забот в весенне-летний период. От своевременной, точной обработки во многом зависит урожайность, а значит, эффективность ведения сельскохозяйственного производства.

В современном сельском хозяйстве к оборудованию для внесения удобрений предъявляются достаточно жесткие требования. И это понятно, ведь неправильно проведенное опрыскивание может повлечь за собой не только ожог растений от излишнего количества химикатов, но и привести к недостаточной эффективности препаратов и появлению на поле сорняков. Именно поэтому хозяйственники делают ставку на модели серии RSM TS SATELLITE, которые стали незаменимыми помощниками аграриев.

Глава КФХ в Альметьевском районе Эльдар Рафиков давно знаком с техникой ведущего отечественного производителя и опрыскиватель приобретал в 2021 году, основываясь на доверии к бренду.

«В поле на работу с опрыскивателем RSM TS-3200 SATELLITE заходим в мае, а выходим в июне. В сезон обрабатываем им порядка 2500 га – это озимая и яровая пшеница, рапс. Нисколько не жалеем, что приобрели именно эту модель – со своими задачами справляется на «отлично». Для меня это шикарный опрыскиватель. За все время службы ни разу не ломался, поменяли только мембранно-поршневой насос. Но за годы эксплуатации это, можно сказать, почти ни о чем. Благодаря компьютерному управлению опрыскиватель четко отрабатывает площадь, да и гектары считает ровно. Посекционное отключение штанги позволяет обрабатывать культуры без лишних перекрытий и погрешностей, что экономит рабочий раствор, и исключает ожог растений», – делится своими впечатлениями Эльдар Рафиков.

Прицепные опрыскиватели по качеству обработки не уступают самоходным агрегатам, уверен Алиуллов Рафагат, директор предприятия «Чистай Агро».

«В 2021 году мы приобрели четыре опрыскивателя Ростсельмаш с объемом бака 4500 л и шириной штанги 24 м , – рассказывает аграрий. – Нам есть с чем сравнить: в парке имеются и самоходные опрыскиватели. RSM TS-4500 SATELLITE выходят на работу по пять раз в сезон и обрабатывают порядка 50 000 га полей зерновых и технических культур. Конструкция штанги сделана качественно, ни один сварной шов не разошелся при таких больших объемах работы».

О своем опыте работы рассказывает и Сафиуллин Ильдус Харисович, заместитель директора агрокомпании «Кишет» Арского района.

«В 2021 году мы приобрели 3 прицепных опрыскивателя компании Ростсельмаш. Это производительные и простые в обслуживании машины. Хочу отметить прочность штанги. Ее не болтает и не раскачивает. Высота самой штанги поддерживается автоматически. Понравилось качественное приготовление смеси. Раствор расходуется по норме и распределяется равномерно, что спасает растения от ожогов. Очень продумано, что есть система промывки, которая позволяет почистить агрегат после работы. Форсунки разного размера позволяют регулировать нормы внесения для разных культур. Большим преимуществом является увеличенный объем бака для раствора – за счет этого можно тратить меньше времени на заправку и обрабатывать больше гектаров. Мне также понравилось наличие в нашей модели подсветки штанги для контроля работоспособности форсунок в ночное время. Мы очень довольны данной техникой, она показала себя удобной и надежной», – говорит Ильдус Сафиуллин.

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