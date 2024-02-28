«Надежность, проверенная поколением»: в 2024 году «Суварстроит» отметит 25-летие

Фото: Расих Фасхутдинов

Ведущий застройщик Татарстана — «Суварстроит» в 2024 году отмечает 25-летие. Главным итогом работы компании за четверть века стало доверие населения. О новых проектах, направленных на создание уникальных и в то же время комфортных пространств для жизни, представители компании рассказали на встрече с журналистами в Казани.

«Мы строим 25 лет — за это время целое поколение людей выросло в наших домах. И мы смело говорим, что „Суварстроит“ — это надежность, проверенная поколением. Этого мы достигли благодаря высоким стандартам качества работы, которые позволяют создавать комфортные пространства для жизни, а также прогрессивным продуктам, таким, как „Умный дом“», — сообщил генеральный директор УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Фото: Расих Фасхутдинов

В прошлом году «Суварстроит» презентовал новый микрорайон «Суварово» на территории Лаишевского района. Он объединил три ЖК — «Южный парк», «Станцию Спортивную» и «Времена года». Сейчас в «Суварово» строится четвертая очередь ЖК «Южный парк», продолжаются работы по возведению третьей очереди ЖК «Станция Спортивная». На этапе строительства в этой локации находятся два многофункциональных комплекса, включающие торговые помещения и паркинги.

Для любителей природы, ценителей уединения и спокойствия готовится к вводу в эксплуатацию вторая очередь ЖК бизнес-класса «Времена года». В скором времени здесь будут сданы четыре новых дома малой этажности с панорамными видами и подземным паркингом. Все дома находятся в окружении хвойного леса, который обеспечивает прекрасное настроение каждый сезон.

«В прошлом году мы сосредоточили работу на повышении качества возводимого жилья, а в этом году продолжаем этот тренд, делая акцент на обеспечении комфорта для всех поколений жителей наших жилых комплексов, где каждый может найти занятие по душе», — подчеркнул Руслан Нурмухаметов.

Фото: Расих Фасхутдинов

В своих проектах «Суварстроит» создает окружение для комфорта всех поколений: на территориях ЖК предусмотрены зоны для релакса и общения на свежем воздухе, зоны для спортивных тренировок с учетом разных возрастных групп, панорамные мостовые переходы с живописными видами на природу и многое другое.

В этом году застройщик запускает новый проект — жилой комплекс класса «комфорт плюс» на хорошо известной локации в «сердце» Приволжского района — «Волжские просторы». Это будут дома с переменной этажностью, открытыми балконами, рельефным фасадом и дворами без машин.

В микрорайоне развитая социальная инфраструктура: работают две школы, два детских сада, магазины, поликлиники, аптеки, регулярно курсирует общественный транспорт. Кстати, проектом развития Казани запланировано открытие станции метро на территории «Волжских просторов». Она станет продолжением второй ветки, соединится со станцией «Дубравная» и подстегнет дополнительный спрос на жилье в данной локации.

«Впереди у нас большие планы, но одно остается неизменным: „Суварстроит“ остается надежной строительной компанией», — заметил Руслан Нурмухаметов.

Обеспечивать высокие стандарты качества компании также позволяет собственная управляющая компания «Сувар Сделано», которая оперативно решает вопросы жителей, создавая максимальный комфорт пребывания на территории жилых комплексов.

Фото: Расих Фасхутдинов

«Благодаря системе „Умный дом“ жители домов третьей очереди ЖК „Южный парк“ могут направить заявку в управляющую компанию голосовой командой. К примеру, если нужно почисть двор от снега. После этого людям приходят уведомления на электронную почту», — пояснил руководитель отдела по работе с партнерами «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

Интересно, что в третьей очереди «Станции Спортивной» есть несколько двухуровневых квартир, где высота потолков достигает шести метров, созданы оригинальные «круговые» планировки для молодых, динамичных и активных людей.

Для клиентов компании предусмотрены различные условия ипотечного кредитования. В 2024 году действует траншевая ипотека с субсидированием первоначального взноса и возможностью ежемесячного платежа в один рубль до сдачи дома. Есть программы, действующие на строящиеся объекты со льготной ставкой без применения дополнительной комиссии от банка. На период строительства минимальная ставка может быть от 1,99%.

Также доступны семейная программа со ставкой 2%, IT-ипотека со ставкой от 2,5%. Кроме того, есть программа «Супер лимит» с возможностью увеличения кредитного лимита по льготным программам, в частности, по семейной — до 15 млн, по IT-ипотеке — до 30 млн.

«Нужно действовать, покупать квартиру здесь и сейчас, поскольку завтра будет дороже», — заключил Марсель Абдулхаев.

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