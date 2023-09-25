Надежность и экологичность: на «Казаньоргсинтезе» начали плановый остановочный ремонт

«Повысить надежность всего оборудования»

«Казаньоргсинтез» сегодня приступил к плановому остановочному ремонту трех заводов на предприятии для повышения надежности и снижению рисков в работе оборудования, а также для снижения влияния на окружающую среду. Об этом сообщил менеджер остановочного ремонта «Казаньоргсинтеза» Андрей Сорокин.

«В этом году у нас запланирован остановочный ремонт, в рамках которого отремонтируют технологическое оборудование трех заводов – пиролиз, полиэтилен и энергопроизводство. Это позволит повысить энергоэффективность и в целом надежность всего оборудования», – заявил Сорокин.

Он рассказал, что в рамках работ рабочим предстоит выполнить чистку свыше 640 теплообменников, холодильников и колонн, а также отремонтировать 239 единиц насосно-компрессорного оборудования.

Кроме того, специалисты проверят свыше 620 пружинных предохранительных клапанов, которые обеспечивают технологическую безопасность оборудования, а также трубопроводы и изоляцию. Время работ составит чуть менее одного месяца.

Всего в остановочном ремонте будут задействованы более 1,8 тыс. специалистов с различных предприятий СИБУРа, и подрядных организаций. В качестве обмена опытом при ремонте будет участвовать ремонтный персонал предприятий «Томскнефтехим», «СибурТюменьГаз», а также «Русвинила».

Реинжиниринг запчастей и осмотр с помощью коптеров

По словам Сорокина, одна из главных задач ремонта – реинжиниринг запчастей, ранее поставляемых производителями. Таким образом, «Казаньоргсинтез» планирует постепенно перейти на отечественные оборудование и комплектующие к нему.

В связи с этим большой объем работ запланирован именно на исследование и проектирование необходимых деталей в оборудовании.

При этом одной из ключевых особенностей в этом году станет широкое использование цифровых инструментов при проведении ремонтных работ. Так, при ремонте факелов будут использоваться инструменты дрон-сервиса для выявления дефектов труднодоступных мест.

«Мы собираемся применять цифровой осмотр факельного хозяйства на расстоянии с помощью коптеров, а также на работах, связанных с ремонтом технологического оборудования, будет установлено видеонаблюдение», – отметил Сорокин.

По его словам, такие практики в дальнейшем минимизирует ремонтные простои, а также повысят качество выполняемых работ и позволят выявить новые решения для исключения непроизводительных потерь.

«Пламя факела будет гореть ярче обычного»

Во время остановочного ремонта «Казаньоргсинтез» будет продолжать реализацию программы производственно-экологического контроля, сообщила эксперт по экологии предприятия Анастасия Романенко.

Сама программа представляет собой мониторинг за выбросами в атмосферу, контроль качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и за ее пределами, а также отслеживание сточных вод и контроль за накоплением и вывозом отходов.

«Во время ремонта на производстве опорожнят все системы, из-за чего при сжигании углеводородов пламя факела будет гореть ярче обычного. Это штатный и контролируемый процесс», – рассказала Романенко.

Она добавила, что экологи предприятия на все время проведения работ усилят контроль состояния атмосферного воздуха. То есть проверки будут проводиться чаще обычного. Анастасия Романенко отметила, что все замеры по этим проверкам выставляются в открытые источники, где с ними может ознакомиться любой желающий.

Реализация инвестпрограммы

Как уточнил Андрей Сорокин, особенность остановочного ремонта в этом году связана с тем, что на заводе полиэтилена он будет производится одновременно с модернизацией реактора В (второй линии полимеризации полиэтилена). В 2023 году предприятие вошло в активную фазу реализации этого инвестпроекта. То есть на время ремонта будут остановлены все три нитки по производству полиэтилена высокой плотности – А, В и С.

Напомним, что модернизация этого реактора тесно связана с реализацией проекта ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», так как этилен с ЭП-600 должен стать сырьем для модернизированного реактора B. Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин ранее сообщал, что это самый крупный инвестпроект предприятия на сегодняшний день. Остановка линии на модернизацию незначительно повлияет на снижение объемов производств по итогам года. Уже в следующем году реактор будет запущен с лучшими показателями – с увеличенной мощностью.

«Этот проект неразрывно связан с большой и крупной инвестиционной программой, которая идет сейчас на «Нижнекамскнефтехиме». После пуска ЭП-600 (этиленовый комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год, – прим. Т-и) одним из основных потребителей этилена с Нижнекамска будет как раз «Казаньоргсинтез», и он будет перерабатываться на обновленном реакторе», – отмечал Айрат Сафин.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»