«Надежная копилка»: Минфин РФ рассказал о преимуществах программы долгосрочных сбережений

Преимущества программы долгосрочных сбережений обсудили сегодня на вебинаре, посвященном ее реализации. Эксперты рассказали, как вступить в программу, кому выгоден новый финансовый инструмент и на каких условиях.

«Программа долгосрочных сбережений – это ваша надежная копилка. Вы можете откладывать туда понемногу, по вашему собственному желанию, а государство будет вам добавлять вам в эту копилку, а также давать льготы», – заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич.

По его словам, основная цель программы – развитие культуры долгосрочных сбережений на свои глобальные цели: покупка недвижимости, образование детей или внуков, крупные покупки.

«Мы просто советуем делать эти отчисления на регулярной основе, хотя бы по небольшой сумме каждый месяц. В краткосрочной перспективе это небольшие вложения, но за 15 лет вы сможете накопить значительный капитал», – добавил Шахлевич.

Вступить в программу может любой гражданин, достигший 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с любым оператором программы – одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

В свою очередь, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова отметила, что операторами программы на сегодняшний день являются 18 НПФ из 36 действующих в стране. Ознакомится с их перечнем можно на сайте ЦБ.

«По состоянию на прошлую неделю уже заключено более 342 тыс. договоров. Более 42 тыс. жителей России решили перевести в эту программу свои обязательные пенсионные накопления», – заявила Шишлянникова.

Отметим, что в первые три года государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год. Сумма господдержки будет зависеть от заработка участника программы: при доходе до 80 тыс. рублей за каждый вложенный рубль государство будет добавлять также 1 рубль, от 80 тыс. до 150 тыс. рублей – рубль за каждые два рубля и при заработке от 150 тыс. соотношение будет 1 к 4.

Вложенные средства будут также увеличиваться за счет налоговых вычетов и инвестиционного дохода. Благодаря этому деньги не обесценятся из-за инфляции.

Получить свои средства можно будет через 15 лет единоразовой либо ежемесячными выплатами. Однако в некоторых случаях, например при совершении дорогостоящей операции, получить доступ к деньгам можно будет в момент необходимости. Шахлевич добавил, что все накопленные средства наследуются.

Он также напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина на 2024 год поставлены цели по привлечению в программу не менее 250 млрд рублей и не менее 1% валового внутреннего продукта до 2026 года.