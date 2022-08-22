«Надежная демократия»: Шольц в Канаде ищет альтернативу российским энергоресурсам

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе рабочей поездки в Канаду собирается договориться о поставке «важного сырья», которое должно заменить российские энергоресурсы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — заявил канцлер.

По его словам, Берлин намерен тесно взаимодействовать с Оттавой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода. Также канцлер планирует обсудить поставки сжиженного природного газа, никеля, лития, кобальта и графита.

Визит продлится с 21 по 23 августа. В частности, Шольц побывает в Монреале, Квебеке, Торонто, Онтарио, а также обсудит с Премьер-министром Джастином Трюдо ситуацию на Украине.

Согласно прогнозам, Германия столкнется зимой с энергетическим коллапсом из-за возможного прекращения поставок газа из РФ. Немецкие власти многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

Проблемы с газом и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже семь пакетов рестрикций.