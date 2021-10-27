«Надежда на Татарстан»: татары Афганистана просят гуманитарной помощи у соплеменников

В бедственном положении оказались татары Афганистана из-за смены власти в стране. Боевые действия, закрытие банковских счетов, хаос в управлении страной привели к дефициту предметов первой необходимости. Татары обратились за помощью к исторической родине.

Рустам Хабибуллин: «Мы выходим с предложением к Президенту Республики Татарстан о создании представительства РТ в Афганистане. Мы готовы организовать его на базе нашего фонда»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Впереди зима и голод»

Сейчас в Афганистане насчитывается порядка 500 тыс. татар, которые находятся в бедственном положении. Как сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» представитель Благотворительного фонда мусульман в Афганистане Мохаммад Юсуф Шинвари, впереди зима, а запасов практически нет. В стране идут боевые действия, и система торговли практически парализована.

«В Афганистане сейчас повсеместный хаос. Татары проживают в 16 провинциях. Все мы находимся в очень трудном положении. Тем более скоро зима, где будут новые трудности. После смены власти ситуация стала еще хуже. Сейчас в районе севера страны идут военные действия, многие татары уехали из больших городов», – отметил он.

Мохаммад Юсуф Шинвари: «В стране идут боевые действия, и система торговли практически парализована» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Специфика проживания татар в Афганистане такова, что они живут вблизи транспортных путей, которые идут с севера страны в азиатские страны. Вследствие чего боевики зачастую используют эти дороги для переброски войск. Они периодически нападают и на татарские поселения, которым приходится обороняться, сообщил генеральный директор Благотворительного фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

«В Афганистане есть проблема с дефицитом складских помещений. Многие татары занимаются сельским хозяйством. Но сейчас ситуация такова, что они не могут никуда продать урожай. Логистики нет, продукция портится и идет на удобрения. Раньше урожай увозили в соседние страны, где хранили и обратно привозили в Афганистан продавать», – добавил спикер.

По словам Хабибуллина, среди населения царит голод, зафиксированы факты гибели детей от истощения. Все банковские счета в стране заблокированы, все платежи идут только наличными, при этом товары сильно подорожали.

«Вся надежда только на Татарстан»

По словам Рустама Хабибуллина, Благотворительный фонд мусульман готов на своей базе организовать представительство Татарстана в Афганистане для сохранения культурных особенностей татар. Также представительство может оказывать помощь в доставке и распределении гуманитарной помощи, а впоследствии развивать отношений между Татарстаном и афганскими татарами.

«Сейчас стране грозит гуманитарная катастрофа. Другим нациям помогают свои страны, а татары находятся в тяжелой ситуации» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Сейчас стране грозит гуманитарная катастрофа. Другим нациям помогают свои страны, а татары находятся в тяжелой ситуации. Они голодают, есть случаи смерти детей от голода. Вся надежда татар Афганистана сейчас на Татарстан. Для дальнейшего развития отношений между Татарстаном и Афганистаном мы выходим с предложением к Президенту республики о создании представительства РТ в Афганистане. Мы готовы организовать его на базе нашего фонда», – отметил он.

Хабибуллин рассказал, что в марте текущего года Правительство Афганистана разрешило записывать в паспорта и свидетельства о рождении граждан национальность «татары», что стало большим достижением для всего татарского мира. Но в последнее время все чаще они записывают себя в другие национальности, чтобы получать гуманитарную помощь от других стран – Узбекистана, Таджикистана и других.

Хабибуллин призвал отправить из Татарстана татарам Афганистана муку, сахар и подсолнечное масло, чтобы люди могли себе приготовить хотя бы лепешки.

Логистику внутри Афганистана фонд берет на себя

Возникает вопрос о безопасности груза во время доставки в Афганистан. По словам Хабибуллина, логистику внутри страны фонд берет на себя, потому что у них есть договоренности с новым правительством по поводу безопасности. От Татарстана нужно обеспечить транспортировку груза до границы с Афганистаном.

«Мы негосударственная организация и работаем в сфере народной дипломатии. Какая бы власть ни была в Афганистане, мы должны с ними сотрудничать. Мы связались с талибами (запрещенная в РФ организация. – Ред.), как только они вошли в Кабул. Их политика или идеология к нам не имеет никакого отношения. Мы хотим поддержать обычных жителей», – отметил глава фонда.

Рустам Хабибуллин: «Логистику внутри страны фонд берет на себя, потому что у них есть договоренности с новым правительством по поводу безопасности» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Он подчеркнул, что для доставки гуманитарной помощи доступны все виды транспорта: железная дорога, авиасообщение, обычные дороги. При этом фонд оказывает помощь адресно, что гарантирует доставку всех продуктов нуждающимся семьям. Кроме того, организация готова отчитаться за все выделенные средства.

По словам Хабибуллина, благотворительный фонд отправил письмо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о помощи и сейчас ждет ответа. Дальше, исходя из его распоряжения, будут планировать следующие действия.