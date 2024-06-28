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Общество 28 июня 2024 09:47

Надежда Рагозина покидает должность замминистра юстиции Татарстана

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Надежда Рагозина с 5 июля 2024 года покидает пост заместителя министра юстиции Татарстана. Об этом она заявила на своей странице в соцсети, поделившись подписанным распоряжением.

«Освободить 5 июля 2024 года Рагозину Надежду Владимировну от замещаемой должности заместителя министра юстиции Республики Татарстан по инициативе гражданского служащего», – говорится в документе.

Надежда Рагозина родилась 16 января 1980 года в городе Потсдам Германской Демократической Республики. В 2002 году окончила Санкт-Петербургский им. В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии по специальности «юриспруденция».

С 11 мая 2010 года Рагозина занимала пост заместителя министра юстиции Республики Татарстан.

#минюст РТ
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