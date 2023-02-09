«Надеюсь, вы оговорились?»: Путин поправил Уразова на словах о лучшей стране в мире

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ поправил гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова. Рассказывая о подготовке квалифицированных кадров, он отметил, что Россия перенимает опыт лучших стран мира.

Роберт Уразов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: "В других странах, лучших в мире…". И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна – это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто», – сказал Путин.

При этом он добавил, что в России «есть, над чем работать». «А для того, чтобы работать эффективно, нам нужны, безусловно, кадры самой высшей квалификации», – подытожил он.

Напомним, сегодня Президент проводит заседание наблюдательного совета АСИ, на котором обсуждаются итоги работы агентства за прошлый год и планы на 2023-й год.