«Надеюсь, в плей-офф не будет криков друг на друга». Форвард СКА Грицюк о Кубке Гагарина

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Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал, насколько его команда готова к старту плей-офф Кубка Гагарина текущего сезона.

Играем в хоккей и получаем удовольствие. В принципе, физически себя ощущаю комфортно. Команда потихоньку сплачивается. Надеюсь, что в плей-офф мы зайдем как одна большая семья, не будет у нас каких-то разногласий и не будет криков друг на друга, – передает слова Грицюка «ВсеПроСпорт».

Напомним, СКА в данный момент идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют с «Торпедо». Встреча состоится завтра, 22 марта, в 17:00 по мск.