«Надеюсь, солдатам это поможет»: школьники Нижнекамска плетут браслеты выживания

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В школе №36 Нижнекамска ученики превратили обычный учебный день в работу фронта поддержки. Подростки изготавливают браслеты выживания для военнослужащих, выполняя прямые запросы с передовой. Инициатива стала частью системной волонтерской деятельности и, по словам педагогов, важным элементом патриотического воспитания.

Браслет выживания представляет собой плетеный трос, который в экстренной ситуации можно расплести и использовать как прочную веревку. Такие изделия востребованы в зоне специальной военной операции.

Изготовлением браслетов занимается в том числе ученица 8-го «А» класса Зиля Гайнетдинова. Она помогает фронту уже несколько месяцев и проводит мастер-классы для сверстников.

«Я занимаюсь плетением браслетов уже три месяца, мне это очень нравится, и я надеюсь, что солдатам на поле боя это поможет», – рассказала ученица.

К инициативе присоединились и ученики школы №36. Для многих из них это первый опыт волонтерской работы.

«Мне очень нравится помогать нашему фронту, браслеты плести не сложно», – отметила ученица 8-го «А» класса Элина Гафиатуллина.

«Я чувствую гордость за то, что помогаю фронту», – добавил ее одноклассник Влад Федотов.

Педагоги подчеркивают воспитательную значимость таких занятий.

«Это очень полезно: дети не только помогают военным, у них воспитываются отзывчивость, доброта и взаимопонимание», – рассказала учитель технологии и классный руководитель 8-го «А» Татьяна Курбангалина.

Волонтеры ориентируются на реальные потребности военнослужащих.

«Браслеты очень востребованы в зоне СВО. Они нужны в большом количестве, потому что в экстренных ситуациях помогают ребятам», – сообщила волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова.

Группа «Добрые сердца» на постоянной основе проводит мастер-классы в школах и детских учреждениях Нижнекамска. За время работы волонтерами и школьниками изготовлены тысячи браслетов выживания, комплектов сухого душа, а также запасные части для беспилотных летательных аппаратов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

