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«Надеюсь, с меня начнется династия»: история семьи из Казани, где три бойца-контрактника
22 года отдал службе по контракту житель Казани по имени Рамиль. Он отец пятерых детей. Когда вышел на пенсию, не стал сидеть дома, отправился на СВО. После тяжелого ранения был комиссован, тогда его место заняли сыновья. Юноши подписали контракт с той же частью, где служил их отец. История семейного патриотизма в репортаже «Татар-информа».
В Вооруженных Силах РФ с 1997 года
Рамиль родом из Казани. Он старший прапорщик, заместитель командира разведывательного взвода. Двадцать два года своей жизни он отдал армии, а когда вышел на пенсию, отправился добровольцем на СВО.
Дома его остались ждать жена Лилия и пятеро детей: четыре сына и дочка – младшему четыре года, старшему – двадцать. А недавно старший сын бойца подписал контракт и ушел на фронт, к отправке готовится и другой сын. Все они служат в части, где когда-то служил их отец.
Рамиль с детства мечтал стать военным – еще мальчишкой смотрел фильмы про Афганистан, вырос настоящим патриотом.
«В 97-м году мне пришла повестка. Матери я сразу сказал, что останусь в армии, свяжу свою жизнь с военным делом. Два года я служил во внутренних войсках, а в 2000 году подписал контракт», – рассказал боец.
«Подходил срок выхода на пенсию. Как только я ушел со службы, сразу подписал контракт»
За время службы Рамиль многократно бывал в командировках в Чечне, получил множество наград. Когда началась СВО, его подразделение оставили в Казани – как бы он ни рвался на фронт, сделать ничего не мог.
«У меня как раз подходил срок выхода на пенсию, поэтому, как только я ушел со службы, сразу же подписал контракт. Это был май 2022 года. Понимаете, это было большое желание покончить с беспределом, который там творится еще с 2014 года. Я хотел помочь народу ЛНР и ДНР», – вспоминает Рамиль.
После тяжелого ранения он получил инвалидность, его комиссовали. Рамиль мечтает, что ему удастся поправить здоровье и снова вернуться в строй.
Стаханово, Первомайское и Лисичанск – города, которые защищал боец. Рамиль вспоминает: несмотря на то что уже участвовал в боевых действиях в Чечне, первый бой на СВО дался ему непросто.
«Я сразу попал в штурмовое подразделение. Нас отправили на лисичанское направление в город Попасная. Со мной были молодые ребята, обычные гражданские, которые не имели такого боевого опыта, как у меня. Я помогал им, объяснял, как правильно действовать. В наш первый бой нам надо было штурмовать лесопосадку, где находился противник. В группе десяти человек мы отправились на штурм. Было страшно. Вспоминать это непросто. Было страшно и за других, и за себя», – рассказывает Рамиль.
«Огонь шел со всех сторон, сзади меня взорвался снаряд»
Рамиль понимал, что ошибка новичков может стоить жизни всей группе.
«Уже потом начинаешь по-другому относиться к страху: просто идешь в бой и технично выполняешь задачу. Закрываешь глаза на какие-то моменты, и страх сам собой притупляется. В Чечне все было по-другому, там мы устраивали засады, участвовали в налетах. Тогда было очень много погибших, но тут другая война. Тут дроны над головой летают постоянно, нужно постоянно смотреть в небо, контролировать каждый свой шаг», – говорит боец.
Рамиль рассказывает: если тебя засек дрон, есть всего десять минут, чтобы спрятаться.
«Как только выходишь из зеленой зоны, тебя практически сразу засекают. Поэтому очень долго приходится продвигаться к цели: постоянно нужно окапываться», – говорит он.
В зоне СВО Рамиль получил медаль «За отвагу».
«За какие именно подвиги дали, не знаю. Там же все так: просто идешь и работаешь, а за что именно наградили, уже непонятно», – отвечает он.
В середине июля Рамиля серьезно ранило. Тогда противник стал отрабатывать по ним из всех возможных орудий.
«Огонь шел со всех сторон, сзади меня взорвался снаряд – я потерял слух. Ребята вывели меня, была серьезная травма головы, три недели я проходил лечение. Меня отправляли из госпиталя в госпиталь. Потом я оказался дома», – вспоминает боец.
После этого старшие сыновья Рамиля решили пойти по его стопам. Они заключили контракт с той же частью, где служил отец, находятся под крылом его же командира.
«Один сын уже на СВО, другой готовится к отправке»
«Один сын уже на СВО, другой заключил контракт, пока готовится к отправке. Им 20 и 19 лет. Они мне сразу сказали, что хотят быть, как я. Мы с супругой поддержали их решение стоять на защите своей страны. Естественно, за них очень страшно. Моя жена, наверное, уже привыкла, она 17 раз провожала меня в командировки. Но с другой стороны, если бы она их не отпустила, неизвестно, чем бы это закончилось. Мы не имеем права им запрещать. Это их выбор», – говорит Рамиль.
Третий сын супругов, которому 13 лет, мечтает стать моряком, самому младшему всего 4 года. 12-летняя дочка мечтает стать стюардессой – профессия, к слову, тоже не из самых безопасных.
«В моей семьей не было военных, надеюсь, что с меня начнется династия», – улыбается Рамиль.
Рамиль говорит, что в его детстве мальчишки играли в войнушку, сейчас дети сидят в телефонах. Он уверен, что воспитать патриотизм в современных школьниках помогают уроки мужества и такие объединения, как, например, Юнармия. Его дочь и средний сын – юнармейцы. Он часто приезжает в их отряд, чтобы рассказать о войне и о любви к Родине.
«По возможности помогаем ребятам на передовой. Вместе с товарищами отправили им квадрокоптер и форму. Они отправили в ответ нам видео с благодарностью. Надеюсь, мне удастся вернуться туда, не хочу сидеть сложа руки», – говорит боец.
Фотографии предоставлены героями публикации
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