«Надеюсь, с меня начнется династия»: история семьи из Казани, где три бойца-контрактника

В Вооруженных Силах РФ с 1997 года

Рамиль родом из Казани. Он старший прапорщик, заместитель командира разведывательного взвода. Двадцать два года своей жизни он отдал армии, а когда вышел на пенсию, отправился добровольцем на СВО.

Дома его остались ждать жена Лилия и пятеро детей: четыре сына и дочка – младшему четыре года, старшему – двадцать. А недавно старший сын бойца подписал контракт и ушел на фронт, к отправке готовится и другой сын. Все они служат в части, где когда-то служил их отец.

Рамиль с детства мечтал стать военным – еще мальчишкой смотрел фильмы про Афганистан, вырос настоящим патриотом.

«В 97-м году мне пришла повестка. Матери я сразу сказал, что останусь в армии, свяжу свою жизнь с военным делом. Два года я служил во внутренних войсках, а в 2000 году подписал контракт», – рассказал боец.

«Подходил срок выхода на пенсию. Как только я ушел со службы, сразу подписал контракт»

За время службы Рамиль многократно бывал в командировках в Чечне, получил множество наград. Когда началась СВО, его подразделение оставили в Казани – как бы он ни рвался на фронт, сделать ничего не мог.

«У меня как раз подходил срок выхода на пенсию, поэтому, как только я ушел со службы, сразу же подписал контракт. Это был май 2022 года. Понимаете, это было большое желание покончить с беспределом, который там творится еще с 2014 года. Я хотел помочь народу ЛНР и ДНР», – вспоминает Рамиль.

После тяжелого ранения он получил инвалидность, его комиссовали. Рамиль мечтает, что ему удастся поправить здоровье и снова вернуться в строй.

Стаханово, Первомайское и Лисичанск – города, которые защищал боец. Рамиль вспоминает: несмотря на то что уже участвовал в боевых действиях в Чечне, первый бой на СВО дался ему непросто.

«Я сразу попал в штурмовое подразделение. Нас отправили на лисичанское направление в город Попасная. Со мной были молодые ребята, обычные гражданские, которые не имели такого боевого опыта, как у меня. Я помогал им, объяснял, как правильно действовать. В наш первый бой нам надо было штурмовать лесопосадку, где находился противник. В группе десяти человек мы отправились на штурм. Было страшно. Вспоминать это непросто. Было страшно и за других, и за себя», – рассказывает Рамиль.

«Огонь шел со всех сторон, сзади меня взорвался снаряд»

Рамиль понимал, что ошибка новичков может стоить жизни всей группе.

«Уже потом начинаешь по-другому относиться к страху: просто идешь в бой и технично выполняешь задачу. Закрываешь глаза на какие-то моменты, и страх сам собой притупляется. В Чечне все было по-другому, там мы устраивали засады, участвовали в налетах. Тогда было очень много погибших, но тут другая война. Тут дроны над головой летают постоянно, нужно постоянно смотреть в небо, контролировать каждый свой шаг», – говорит боец.

Рамиль рассказывает: если тебя засек дрон, есть всего десять минут, чтобы спрятаться.

«Как только выходишь из зеленой зоны, тебя практически сразу засекают. Поэтому очень долго приходится продвигаться к цели: постоянно нужно окапываться», – говорит он.

В зоне СВО Рамиль получил медаль «За отвагу».

«За какие именно подвиги дали, не знаю. Там же все так: просто идешь и работаешь, а за что именно наградили, уже непонятно», – отвечает он.

В середине июля Рамиля серьезно ранило. Тогда противник стал отрабатывать по ним из всех возможных орудий.

«Огонь шел со всех сторон, сзади меня взорвался снаряд – я потерял слух. Ребята вывели меня, была серьезная травма головы, три недели я проходил лечение. Меня отправляли из госпиталя в госпиталь. Потом я оказался дома», – вспоминает боец.

После этого старшие сыновья Рамиля решили пойти по его стопам. Они заключили контракт с той же частью, где служил отец, находятся под крылом его же командира.

«Один сын уже на СВО, другой готовится к отправке»

«Один сын уже на СВО, другой заключил контракт, пока готовится к отправке. Им 20 и 19 лет. Они мне сразу сказали, что хотят быть, как я. Мы с супругой поддержали их решение стоять на защите своей страны. Естественно, за них очень страшно. Моя жена, наверное, уже привыкла, она 17 раз провожала меня в командировки. Но с другой стороны, если бы она их не отпустила, неизвестно, чем бы это закончилось. Мы не имеем права им запрещать. Это их выбор», – говорит Рамиль.

Третий сын супругов, которому 13 лет, мечтает стать моряком, самому младшему всего 4 года. 12-летняя дочка мечтает стать стюардессой – профессия, к слову, тоже не из самых безопасных.

«В моей семьей не было военных, надеюсь, что с меня начнется династия», – улыбается Рамиль.

Рамиль говорит, что в его детстве мальчишки играли в войнушку, сейчас дети сидят в телефонах. Он уверен, что воспитать патриотизм в современных школьниках помогают уроки мужества и такие объединения, как, например, Юнармия. Его дочь и средний сын – юнармейцы. Он часто приезжает в их отряд, чтобы рассказать о войне и о любви к Родине.

«По возможности помогаем ребятам на передовой. Вместе с товарищами отправили им квадрокоптер и форму. Они отправили в ответ нам видео с благодарностью. Надеюсь, мне удастся вернуться туда, не хочу сидеть сложа руки», – говорит боец.

Фотографии предоставлены героями публикации