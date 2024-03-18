Надеюсь, результаты на выборах позволят нам сделать Россию сильной и независимой – Путин

Общаясь с журналистами в своем избирательном штабе, Российский лидер Владимир Путин рассказал, что мечтал о сильной и независимой России.

Также он выразил надежду, что результаты прошедших в России президентских выборов позволят добиваться этой мечты.

При этом Путин отметил, прозрачность и абсолютную объективность электронного голосования на прошедших выборах Президента РФ.