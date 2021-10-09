«Юбилей ювелира»: ТЮЗ Казани поставил спектакль не только для юных

Казанский Театр юного зрителя представил вторую премьеру 89-го сезона – спектакль «Юбилей ювелира» по современной пьесе английского драматурга Николы МакОлифф. Постановка приурочена к юбилеям сразу трёх сотрудников театра: 75-летию народного артиста РТ Вячеслава Казанцева, исполнившего главную роль – ювелира, 70-летию народной артистки республики Надежды Корневой и 75-летию заслуженного работника культуры РТ Любови Лукиной.

Одним из персонажей произведения автор сделал ни много ни мало действующую королеву Великобритании Елизавету II, с которой 60 лет назад молодого ювелира свела судьба. На яву или в мечтах, на протяжении двух часов предстоит гадать зрителю. Ювелир Морис Ходжер готовится к своему 90-летнему юбилею, но он болен раком и до назначенной в этот день встречи с королевой может не дожить. По этой причине первый акт постановки безрадостен, акцентированно тягуч. Юбилей ювелира все ближе, последние часы жизни пролетают быстро, как обычно бывает, внезапно ее обрывая.

На русский язык пьесу 2012 года перевели Ольга Варшавер и Татьяна Тульчинская. В России, к слову, это не первая постановка произведения. Несколько лет назад этот спектакль выпустил московский режиссер Константин Богомолов.

«Вячеслав, вы ювелир — это факт. Вы подхватили, очень достойно подхватили, эстафету ни много ни мало Олега Павловича Табакова. Дарю вам книжку с моим переводом, там есть пьеса, для вас есть роль», — поздравляя актера, сказала приехавшая специально на казанскую премьеру Ольга Варшавер.

Пьеса интерпретируется так, что либо королевы в жизни ювелира не было, либо действительно была, отметил режиссер спектакля, главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. В постановке Богомолова Елизавета II – лишь вымысел Мориса Ходжера.

«Если королевы не было, тогда он 60 лет врал, и тогда это безысходность. Мы в Театре юного зрителя, и мне кажется, что надо, чтобы всё-таки оставалось что-то светлое, поэтому у нас королева была. Я хотел сделать сказку, потому что я надеюсь, что когда-нибудь мэр будет ездить на велосипеде, а президент, никому не обещая, просто придет без охраны в театр. Я надеюсь, что настанут такие времена. Это просто сказка», — сказал Радион Букаев после премьеры.

Юбиляр и исполнитель главной роли Вячеслав Казанцев признался, что постановку пьесы МХАТ имени Чехова не видел и тягаться с Олегом Павловичем не собирается.

«Мы не хотели сделать так, что это была лишь его мечта. Это значило бы, что он ненормальный человек. Мы делали то, что поставил Радион Тимурович: у нас свои артисты, свои режиссеры. Мы делали так, как мы считали нужным, как мы видели это. Мы долго думали (как играть такую возрастную роль, персонажу Вячеслава Казанцева 89 лет - прим. Т-и) и пришли к выводу, что я старика играть не буду, это было бы бесполезно. Мы попробовали на первых репетициях – это был бы просто шарж. А с другой стороны, разве в 95 [лет] обязательно дряхлые старики? Мне 75, я могу сейчас вам станцевать яблочко. А есть в 75 еле ходят. Это от человека зависит», — сказал Вячеслав Казанцев.

Поздравить юбиляра в этот вечер пришли коллеги из театра Камала, Татарского ТЮЗа имени Кариева, театра кукол «Экият» и многие другие деятели культуры. Заместитель председателя Союза Театральных Деятелей РТ, директор Дома Актера имени Салимжанова Эльмира Фатхуллина вручила юбиляру почетную грамоту Союза театральных деятелей России за подписью его руководителя, известного российского актера театра и кино Александра Калягина.

«Театр юного зрителя — это не всегда для юного зрителя, это иногда для юного [сердцем] зрителя», — резюмировал введение возрастной постановки в репертуар театра Радион Букаев.