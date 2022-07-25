Надеясь защитить сбережения, жительница Казани перевела аферистам более 2,5 млн рублей

В отдел полиции «Азино-2» обратилась 44-летняя жительница Казани. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как пояснила потерпевшая, ей на мобильник позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя клиентки злоумышленники пытались взять кредит. По словам звонившего, аферистов нашли – ими оказались сотрудники банка. Сейчас ведется проверка.

После разговор продолжился с якобы представителем правоохранительных органов. Он сообщил, что возбуждено уголовное дело и нельзя разглашать сведения предварительного следствия. Далее женщине позвонил еще один сотрудник банка и посоветовал обезопасить деньги, которые лежат на счетах. Жительница Казани так и сделала – сняла в банкомате все сбережения и перевела их по указанным реквизитам. В общей сложности добычей мошенников стали 2 млн 638 тыс. рублей.

Только когда женщина вернулась домой, она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

