«Надеемся и верим»: В РФС заявили, что ФИФА не будет приостанавливать членство России

Член делегации РФС Алексей Сорокин прокомментировал предстоящий 72-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится 31 марта в Катаре. По словам футбольного функционера, в повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении РФС и изменении статуса организации.

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», – цитирует Сорокина «Чемпионат».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать в международных соревнованиях, а сборная России по футболу была отстранена от полуфинального раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.