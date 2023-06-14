«Надеемся, что птенцы останутся»: краснокнижные соколы-балобаны поселились в Татарстане

В центр по реинтродукции соколов-балобанов в Камско-Устьинском районе Татарстана доставлены десять птенцов из питомника в Подмосковье. О том, как они адаптируются к новым условиям, и о реализации проекта в целом рассказал исполнительный директор Регионального общественного фонда имени А.И. Щеповских Андрей Агарков.

«Наш фонд выиграл грант на реализацию проекта. Считаем, что данный проект важен для Татарстана. Уже три птицы улетают и возвращаются, и это радует. Установлено два хэка (искусственные гнезда — прим. Т-и), по пять птиц обитают в каждом из них. Территория ограждена, за птицами наблюдают волонтеры, в дальнейшем будет установлена информационная табличка. Наша задача — вырастить птиц в условиях дикой природы, чтобы в дальнейшем они могли спокойно охотиться», — сказал он.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Птенцы хорошо перенесли дорогу, их уже «окольцевали» – одели на лапки кольца с номерами, чтобы отслеживать места гнездования, маршруты перемещений и в целом больше узнать об образе жизни краснокнижных особей. В роли волонтеров выступают студенты казанских вузов, их главной задачей является подкормка птенцов и ведение журнала наблюдений.

«Сокол-балобан — тяжело разводимый в неволе и достаточно тяжело отслеживаемый вид, ведь это одно из самых быстрых существ на земле. Первый слет всегда проблемный, но уже к концу месяца все птенцы будут летать, и возвращаться. Мы сопровождаем выпуск птиц, не даем им свободно улететь, следим за ними», — добавил сотрудник Центра реабилитации хищных птиц «Холзан» Юрий Павлов.

Спикер пояснил, что соколов такого возраста в питомниках обычно кормят по четыре раза в день. Соколов-балобонов в Татарстане волонтеры кормят два раза в день.

«Это вынужденная мера, поскольку мы должны отучить птиц от людей», — пояснил Павлов.

Сокол-балобан — редкий вид птиц, который занесен в красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Татарстана. В последний раз гнездование сокола-балобана в нашей республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

«Трудно сказать, почему птицы такие редкие, арабский мир уже изменил к ним свое отношение. Но бывают такие виды, которые не хотят выживать в современной среде, в чем кроются причины — загадка. Так или иначе, птица является украшением нашего неба благодаря этому проекту», — подчеркнул Павлов.

Масштабный проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана реализуется с начала этого года в Татарстане благодаря Министерству экологии и природных ресурсов РТ.

«Идея проекта по возрождению сокола-балобана прорабатывалась с 2022 года. В Минэкологии поступило соответствующие предложения. Подобный проект реализован на Урале. Птицы, которые там были выпущены, позже были встречены в Казахстане. Мы изучили этот опыт и решили поддержать проект», — сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева.

Проект нацелен на возрождение региональной экосистемы.

«Мы надеемся, что птенцы останутся в Татарстане, и Волжско-Камская популяция этого редкого вида возродится», — подчеркнула Манидичева.

Стоит отметить, что Правительством РФ предпринимаются меры по восстановлению популяции сокола-балобана. Ярким тому примером является создание центра реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае. Также в восстановлении популяции соколов заинтересованы правительства Татарстана, Алтая и арабских стран, где популярна соколиная охота. Возрождение соколиных традиций в Республике Татарстан будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества со странами исламского мира.